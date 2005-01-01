У Львові відбудеться читацький Дитячий форум

КультураАндрій Дрозда, сьогодні, 15:44820

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У Львові відбудеться читацький Дитячий форум
фото Форуму Видавців
Частиною Дитячого форуму стане квест у чарівному королівстві

10 – 13 травня у Львові вкотре відбудеться Дитячий форум – один з найбільших дитячих фестивальних заходів в Україні. Організатори анонсують 1000 заходів, які відбудуться впродовж чотирьох днів.

У програмі Дитячого форуму заплановані читання, конкурси, квести, розваги з рóботами та віртуальною реальністю, майстер-класи, наукові досліди, спортивні розваги, а також новинки українських видавців на книжковому ярмарку.

За задумом організаторів, цього року діти-відвідувачі потраплять до чарівного королівства «Буквордс», подорожуватимуть тематичними землями королівства та збиратимуть ключі від нього.

Для дітей від 3 до 5 років діятиме окремий простір: руханки, театральні сценки, майстер-класи з малювання і музики, читання тощо. Всі заходи на території Дитячого форуму – безкоштовні. Квитки на Дитячий форум можна придбати з 10 квітня на сайті bookforum.ua.

Для дітей з багатодітних і малозабезпечених родин, осіб з інвалідністю, дітей переселенців, учасників АТО, учасників бойових дій і героїв Майдану, вихованців дитячих будинків та інтернатів, дітей-сиріт та напівсиріт, пенсіонерів вхід безкоштовний.

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