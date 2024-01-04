Новруз Хікмет Пашаєв предсталятиме фільм у Львові

У Львові 7 січня відбудеться допрем’єрний показ іронічного детективу «Ля Палісіада». Напередодні старту прокату в Україні фільм представить актор Новруз Хікмет Пашаєв та креативний продюсер Сашко Чубко. Фільм підіймає питання смертної кари, яка існувала в нашій країні ще кілька років після здобуття Незалежності.

«Ля Палісіада» – дебютний повнометражний фільм Філіпа Сотниченка, що отримав неабияку увагу глядачів та критиків на міжнародних кінофестивалях та здобув низку нагород. Фільм було номіновано на премію Європейської кіноакадемії у номінації «Відкриття - приз FIPRESCI». Світова премʼєра «Ля Палісіади» відбулася в основному конкурсі на 52-му Роттердамському кінофестивалі. Українська прем’єра стрічки відбулася на відкритті 7-го Київського тижня критики. «Ля Палісіада» стала найкращим повнометражним ігровим фільмом за версією Національної премії кінокритиків «Кіноколо».

Події у фільмі розгортаються у 1996 році в Україні. 5 місяців до скасування смертної кари. Судовий психіатр Олександр (Андрій Журба) та його товариш, слідчий Ільгар (Навруз Пашаєв), розслідують вбивство свого колеги-міліціонера. Трьох чоловіків пов’язувала спільна робота, давня дружба та почуття до однієї жінки. Тепер вона – вдова загиблого.