Фестиваль відбудеться на території на території FESTrepublic

Із 14 до 16 серпня у Львові на території FESTrepublic відбудеться благодійна мистецький захід у рамках проекту «Для бійців від митців». Його метою є зібрати кошти на авто для ЗСУ та мобілізувати суспільство навколо культурного фронту.

Відкриється фестиваль 14 серпня о 12:00. Відомі українські представники стріт-арту Денис Метелін (Metelin), Валерій Колор (Zdesroy), Андрій Присяжнюк (And), Дмитро Ткаченко (Tabu) працюватимуть над своїми творами.

Згодом відкриється виставка-продаж, яку супроводжуватиме вініловий ді-джей сет крафтової музики (проводить Данило Білоус). 73 художники з різних куточків України, а також друзі з Австрії та Польщі зібрали 130 творів мистецтва. Серед учасників – Лев Скоп, Віталій Гайдар, Михайло Скоп, Динис Метелін, Ігор Кухарський, Ігор Теплий, Богдан Савицький, Надія Борецька, Володимир Марчук, Володимир, Олександр Гуменчук, Іван Драган, Андрій Майовець, Олександр Юрченко, Валерій Колор (Zdesroy), Андрій Присяжнюк (And), Андрій Савчишин, Зірка Савка, Роман Хрущ та багато інших. На виставці будуть присутні мистецтвознавці, які фахово зможуть вибрати твір.

Також у програмі запланований концерт Львівського джазового колективу «Opera Avangard».

У наступні два дні заплановано чимало подій для батьків та дітей. 16 серпня гості фестивалю матимуть змогу зустрітись з цікавими особистостями, серед яких – Лев Скоп, Михайло Скоп, Денис Метелін, Василь Косів, Юра Шивала, Костя Юзв‘юк.

Проект «Для бійців від митців» існує з 2016 року. Вже тоді митці з усієї України об’єднували свої зусилля для допомоги ДУК ПС. За той час відбулось декілька виставок (у Палаці мистецтву Гарнізонному храмі, у приміщенні Львівської обласної ради у Львові, а також у Червонограді, Києві, Ужгороді тощо).

Фестиваль відбудеться в приміщенні бомбосховища «Укриття». Його повну програму можна побачити тут.