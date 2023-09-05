На заході поділяться інформацією про понад 100 безкоштовних гуртків для дитячої творчості у Львові

У неділю, 10 вересня, на площі перед університетом ім. І. Франка у Львові відбудеться фестиваль «Територія дитячого дозвілля 2023». На подію запрошують дітей і їхніх батьків, щоб вони могли ознайомитись із розмаїттям гуртків та діяльністю дитячих клубів у місті. Про це повідомили у Львівській міській раді.

Фестиваль «Територія дитячого дозвілля» організовують мережа дитячих клубів Львова та управління молодіжної політики Львівської міської ради. На заході поділяться інформацією про понад 100 безкоштовних гуртків для дитячої творчості у Львові.

У програмі: знайомство із дитячими клубами кожного району Львова, творчі майстер-класи, спортивні ігри, фейс-арт, флешмоби, ігрова зона для найменших учасників та виступи вихованців дитячих клубів Львова.

Фестиваль розпочнеться о 13:00 і триватиме до 16:00. Дізнатись більше про діяльність дитячих клубів Львова можна в Instagram та Facebook.