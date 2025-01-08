У Львові спеціальний показ української документальної стрічки «Фрагменти льоду». На прикладі історії власної родини режисерка Марія Стоянова переосмислює історичні події відновлення незалежності України. Найкращий український документальний фільм DOCUDAYS UA виходить в український прокат 9 січня 2025 року. В цей день у Львові відбудеться спеціальний показ із лекцією від кінокритика Станіслава Тарасенка.

Фільм є делікатною гіпнотичною подорожжю відеоархівом фігуриста українського ансамблю «Балет на льоду», який гастролював за кордоном у 80-х і 90-х роках. За цими касетними записами його донька відтворює непересічну історію дорослішання: свого, своєї сім'ї та всього суспільства в Україні.

Стрічку змонтовано з домашніх архівів родини режисерки Марії Стоянової, для якої «Фрагменти льоду» став повнометражним дебютом. Оператором фільму вважається батько режисерки Михайло Стоянов.

Автори фільму пропонують глядачам запросити до кінотеатру на показ своїх батьків. Адже цей фільм є своєрідним діалогом поколінь, який на прикладі історії життя однієї родини показує життя та побут на зламі епох, переосмислює розпад СРСР. Представляючи архівні кадри з особистої, людської перспективи, фільм кидає виклик маніпульованому суспільному сприйняттю розпаду СРСР і демонструє, як сильно українці того часу хотіли вирватись на волю.

«Пам’ятаю свою думку, що з наших сімейних архівних відео обов’язково потрібно зробити фільм, щоб якось осмислити, як ми всі з тих пір змінилися і як змінилося наше сприйняття. Робота над фільмом тривала ще довго, але важливим для мене лишалося, щоб фільм через історію нашої родини розказував про дорослішання нашого суспільства», — коментує свій задум режисерка Марія Стоянова.

Марія Стоянова — випускниця кінопрограми відомого українського документаліста Сергія Буковського. Її попередній короткий метр («Ліс, Ліс») брав участь у національних короткометражних конкурсах кінофестивалів Молодість, DOCUDAYS UA та Миколайчук OPEN. Роботи режисерки також показували закордоном — на міжнародних кінофестивалях «Їглава», DOK Leipzig, FIDMarseille тощо.

Стрічка присвячена пам’яті Віктора Онисько. Він став першим режисером монтажу фільму, втім не встиг закінчити роботу над стрічкою Завадило повномасштабне вторгнення. Віктор долучився до ЗСУ, а 30 грудня 2022 року загинув, захищаючи Україну. За його справу взялась режисерка монтажу Марина Майковська («Ми не згаснемо»). Продюсери фільму Аліна Горлова (також режисерка-документалістка, відома за фільмом «Цей дощ ніколи не скінчиться») та Максим Наконечний (також відомий як режисер фільми «Бачення метелика») розповідають, що в якийсь момент робота над фільмом зупинилась через вторгнення, але ця трагічна подія дозволила команді і режисерці ще глибше переосмислити ключові меседжі фільму.

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Світова премʼєра фільму «Фрагменти льоду» відбулась в межах міжнародного конкурсу повнометражних фільмів на Visions du Réel 2024-го року у Швейцарії. Фільм отримав одні з головних нагород на 21-му Міжнародному фестивалю документального кіно про права людини DOCUDAYS UA — Головну нагороду в конкурсі DOCU/УКРАЇНА, Спеціальну відзнаку конкурсу DOCU/СВІТ, Головну нагороду студентського журі та відзнаку від журі Спілки кінокритиків України.

Фільм в прокаті у Львові до 15 січня