У Львові відбудеться виставка автентичних вітальних листівок

КультураЮлія Лавришин, 23 грудня3100

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У Львові відбудеться виставка автентичних вітальних листівок

У понеділок, 25 грудня, у Галереї Гері-Боумена (вулиця Наливайка, 18) у Львові відкриється виставка автентичних вітальних листівок. Про це ZAXID.NET повідомили організатори заходу.

Виставка листівок має умовну назву PF (від французького «Pour féliciter» – для привітання, або з італійського «Po Felicita» – на щастя). Мета виставки – відтворити культуру майже втраченого жанру прикладної графіки: рукотворної різдвяно-новорічної вітальної листівки.

«Ретроспектива цього жанру у Львові упродовж цілого сторіччя розгорнута в діапазоні інтимного листування кількох знакових львівських родин. В зображеннях та надписах цих листівок можна буде відчути тепло людських взаємин: те, чого інколи нам так бракує для святкового настрою», – повідомили також організатори.

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