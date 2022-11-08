На виставці представлені фотопортрети та художній текстиль

У Львові відбудеться уже третя виставка в рамках проекту «Посестри – Duchowe Si-ostry» фотографині Аґнєшки Бабінськоїз Польщі та художниці з текстилю Дани Якимчук з України.

Виставковий проект мав свій початок у Коломиї та отримав продовження у Івано-Франківську, а тепер відкривається у Львові.

Кожна з мисткинь мала свій шлях до початку цієї колаборації, а тепер вони не лише спільно творять, але й збирають і доставляють гуманітарну допомогу в Україну.

Відкриття виставки відбудеться 12 о 14:00 годині Пороховій вежі. Триватиме вона до 27 листопада.

Агнєшка Бабінська (Ґданськ, Польща)

Фотографиня, викладачка, доцентка Кафедри фотографії, де керує Студією сценічної фотографії (Факультет скульптури та інтермедіа Академії образотворчого мистецтва в Ґданську).

Роботи, представлені на виставці відбивають захоплення авторки культурою, ритуалами та фольклором. Серія автопортретів, показаних на виставці, є вступом до масштабного проекту про Україну, яким авторка захоплена багато років і який зараз розвиває в контексті війни.

Дана Якимчук (Львів, Україна)

Художниця, співзасновниця декор-студії «Коралі». Закінчила кафедру художнього текстилю у Львівській національній академії мистецтв і художнє ткацтво у Вижницькому коледжі прикладного мистецтва. Здобула ступінь кандидатки наук за спеціальністю «Інформаційні технології» у Львівській академії друкарства.



Роботи, запропоновані для проекту, виконані з відступом 15 років у часі. Сьогодні вони трактуються авторкою, як власне передчуття подій, інтуїтивне випередження часу, відчуття неминучого болю від жахів війни та смерті. Разом з тим, за допомогою знаків і символів відбувається ствердження перемоги життя над смертю.