Львів’ян запрошують на благодійний концерт «Фантазії для голосу та контрабаса»
Зібрані кошти підуть на високоточний дрон DJI Matrice 300 RTK для ЗСУ
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Співачка та акторка Марія Онещак (театр ім. Курбаса, гурт «Курбаси») та музикант Артем Каменков 12 листопада о 19:00 запрошують на благодійний концерт «Фантазії для голосу та контрабаса».
У програмі концерту прозвучать пісні про кохання, весільні та військові пісні, а також композиції на вірші Івана Франка та сучасних львівських поеток Мар’яни Савки та Катерини Міхаліциної.
«Це – пісні посвяти для тих, кого любимо і чекаємо з перемогою», – говорять виконавці.
І цим концертом вони намагаються перемогу наблизити, адже проект на 100 відсотків є благодійним. Усі зібрані кошти будуть передані на придбання «крил» – високоточний дрон DJI Matrice 300 RTK для артилерії «Азову». Дрони бережуть життя військових та допомагають їм ефективніше протистояти ворогу.
Через пісню і гру контрабасу виконавці запрошують слухачів почути сокровенну розмову чоловіка та жінки, їхні надії, сподівання, глибоку віру та закликання перемоги сил світла.
Концерт відбудеться 12 листопада о 19:00 у «Театрі Вільних» (Школа мистецтв вільних та небайдужих, вул.Клепарівська, 39).