Марія Онещак та Артем Каменков збирають кошти на дрон для «Азову»

Співачка та акторка Марія Онещак (театр ім. Курбаса, гурт «Курбаси») та музикант Артем Каменков 12 листопада о 19:00 запрошують на благодійний концерт «Фантазії для голосу та контрабаса».

У програмі концерту прозвучать пісні про кохання, весільні та військові пісні, а також композиції на вірші Івана Франка та сучасних львівських поеток Мар’яни Савки та Катерини Міхаліциної.

«Це – пісні посвяти для тих, кого любимо і чекаємо з перемогою», – говорять виконавці.

І цим концертом вони намагаються перемогу наблизити, адже проект на 100 відсотків є благодійним. Усі зібрані кошти будуть передані на придбання «крил» – високоточний дрон DJI Matrice 300 RTK для артилерії «Азову». Дрони бережуть життя військових та допомагають їм ефективніше протистояти ворогу.

Через пісню і гру контрабасу виконавці запрошують слухачів почути сокровенну розмову чоловіка та жінки, їхні надії, сподівання, глибоку віру та закликання перемоги сил світла.

Концерт відбудеться 12 листопада о 19:00 у «Театрі Вільних» (Школа мистецтв вільних та небайдужих, вул.Клепарівська, 39).