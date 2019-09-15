У Львові відбувся добросусідський фестиваль «Знесіння Фест»

Фестиваль проводять на Знесінні вже втретє

У неділю, 15 вересня, на території !FestRepublic на вул. Старознесенській, 24−26 відбувся​ третій добросусідський мікрорайонний фестиваль «Знесіння Фест». Заходи відбувалися одночасно у декількох локаціях.

«З кожним роком наш фестиваль збирає більшу кількість людей і його можна назвати одним з найбільших мікрорайонних фестивалів міста. Щороку фестиваль має свою тему. Цього року ми вибрали тему за мотивами В. Морозова «За Ругатков на забаву я сі вибрав раз». Отож фестиваль святкували в батярському образі, а кожен елемент програми був присвячений батярській темі», — розповіла засновниця фестивалю, голова ГО «Батьки в дії» Юля Гвоздович.

Усі фото прес-служби ЛМР

На основній сцені впродовж дня відбувалися лекції з історії мікрорайону Знесіння, кулінарний конкурс та майстер-клас з приготування традиційної їжі міжвоєнного періоду від бренд-шефа Сергія Пожара та кулінарної блогерки пані Стефи. Хедлайнерами заходу стали Гордій Старух, а також гурти «Перебендя» та Rock-H / Рокаш.

Захід відбувся за підтримки Львівської міської ради. Учасників фестивалю привітав мер Львова Андрій Садовий.

Окрім основної сцени працювали лекторій, ярмарок, фуд-корт, показові спортивні та танцювальні виступи, тематичні та інтерактивні фотозони, майстер-класи для дорослих та дітей.