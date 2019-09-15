У Львові розпочався молодіжний християнський фестиваль «Вітер На-Дії»

Фестиваль проводять у Львові вже вчетверте

У неділю, 15 вересня, на кампусі Українського Католицького Університету розпочався Всеукраїнський молодіжний християнський фестиваль «Вітер На-Дії». До участі у заходах фестивалю запросили активну молодь, яка прагне змін та духовного розвитку.

Фестиваль відбувається вже четвертий рік поспіль. Цього року його проводять у міжконфесійному форматі. У програмі анонсовані спікери з УГКЦ, РКЦ, ПЦУ, а також протестантських спільнот. Серед гостей Фестивалю є представники сфери освіти, підприємці, відомі блогери, а також музиканти, творці успішних стартапів, громадські діячі. У відкритті фестивалю взяв участь і мер Львова Андрій Садовий.

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« У кожної молодої людини, яка сюди приходить, з’являється бажання вчитись. І бажано в Католицькому Університеті. Тут є наука, тут віра, і гармонія. Львів’ян буде ставати все більше, тому що дуже багато людей зі всієї України мають бажання приїжджати сюди на навчання і тут залишитись», — зазначив під час відкриття фестивалю Андрій Садовий.

Програма фестивалю налічує понад 60 подій і 100 спікерів. Фестиваль завершиться масштабним вечірнім концертом. Упродовж дня на території УКУ діють тематичні майданчики: духовний, інтелектуальний, мистецький та спортивний.