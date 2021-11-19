Цикл, створений в період із зими 2014 року до літа 2016 року, зосереджений на серії портретів людей, яким довелося стати солдатами

У Львові відкрилась виставка польської мисткині Вікторії Войчєховської про війну на Донбасі. Вона триватиме до 28 грудня у Львівському муніципальному мистецькому центрі.

Це міждисциплінарне мистецьке дослідження «Іскри» з портретами людей, які повертаються з передової. Виставку вже побачили у Франції, Штатах, Німеччині, Італії, Швейцарії, Латвії, Польщі, Китаї. В Україні її першим експонуватиме Львівський муніципальний мистецький центр.

Цикл, створений в період із зими 2014 року до літа 2016 року, зосереджений на серії портретів та історіях молодих людей з різних середовищ, яким довелося покинути звичне життя, піти на фронт і стати солдатами. Цей проект – поліфонічна картина, що складається з фотографій, відео, колажів та розповідей. У своїй праці художниця використала також матеріали та історії, які їй надали солдати та цивільні. Окремі частини виставки складаються в портрет особистого досвіду людини, яка зіткнулася з жорстокістю війни, а також особистої та колективної пам’яті.

«Іскри» були представлені на численних виставках у багатьох країнах. Там, за кордоном, вони були посередником між цим конфліктом та особистим досвідом його учасників. Вони показали міжнародній публіці та громадськості страждання людей та їхні травми внаслідок цієї війни. В Україні, однак, вони досі не були показані. Виставка у Львівському муніципальному мистецькому центрі, підготовлена ​​у співпраці з галереєю Krupa з Вроцлава, є першою публічною презентацією проекту в Україні, нагодою заповнити цю лакуну та подякувати учасникам за надзвичайно активну участь і за те, що поділилися своїми історіями.

Від початку проекту минуло вже сім років. Змінилися і ситуація на фронті, і життя зображених солдатів. Проте, це ще не завершений розділ. Виставка у Львівському муніципальному мистецькому центрі висвітлює наслідки воєнного досвіду в житті людей, яким довелося взятися за зброю, та способи боротьби з ними. Програма супутніх дискусій та зустрічей охоплюватиме теми, пов’язані з нинішньою ситуацією, з наслідками та коштом для психічного здоров’я колишніх солдатів та ще досі незагоєними ранами.

Вікторія Войцеховська (народилася 1991 року) живе у Парижі та Любліні, працює над фотографією, кіно, колажем та скульптурою. Її роботи стосуються поточних подій, що зображують суспільство та окремих людей. Її практики особливо зосереджені на спостереженні та розумінні людського життя та історій через правила суспільства та історії. Проекти характеризуються фрагментарністю та нелінійністю, що ґрунтується на шматочках розмов, образів, ритуалів та зібраних речей.

Іскри, завершені між 2014 та 2016 роками, отримали кілька міжнародних нагород, зокрема на фестивалі Rencontres d’Arles 2018: Prix Madame Figaro та Public Choice Discovery Award. Роботи були представлені на численних персональних виставках, таких як: фестиваль Jimei X Arles, Сямень, Китай; Краківський фотомісяць, Польща; Музей фотографії в Ризі, Латвія; Виставкове бюро у Варшаві, Польща; Вілла Перошон, Ньор, Франція; La Filature, Мюлуз, Франція; MUCEM, Марсель, Франція; Музей Sursock, Бейрут, Ліван.

Твори Вікторії Войцеховської є частиною публічних та приватних колекцій, таких як Фонд Антуана де Гальбера, музей Гренобля; Фестиваль Rencontres de la photographyie, Арль; Фонд Франсуа Шнайдер, Уотвіллер; Фонд де Трель, Париж; Польський фонд сучасного мистецтва, Варшава. Нещодавно вона була частиною проекту «Проблеми в раю» PROLOG+1 для польського павільйону на Венеціанській бієнале Architettura 2021, Італія.