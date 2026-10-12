У Музеї міста на площі Ринок триває виставка «ехо повертаючи вчуваючи ехо». Експозиція представляє українську звукову культуру, пам’ять і мистецьку тяглість, що зберігалася навіть в умовах, коли можливість творити намагалися обмежити.

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Виставка досліджує ідею свободи творити крізь метафору ехо, відлуння. А також те, як мистецька ідея та імпульс змінюються, проходячи крізь різні політичні й соціальні простори.

Експозиція поєднує досвід українських митців і мисткинь, які зазнавали репресій за часів радянського режиму, із творчістю сучасних авторів, які сьогодні захищають Україну в лавах ЗСУ. Через тему спогадів, відзвуків і пережитого болю виставка закликає глядача до уважного вчування в мистецькі практики, де травма й прагнення волі продовжують жити та відгукуватися в сьогоденні.

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У шести виставкових кімнатах відвідувачі можуть ознайомитися з роботами Антона Малиновського та Юрія Булки, які нині служать у війську, Остапа Мануляка й Кості Відмотая, а також із архівними матеріалами, документами та аудіосвідченнями. Разом вони розкривають історію української звукової культури та здатність зберігати власний голос попри тиск і заборони.

Вхід на виставку безкоштовний за умови попередньої реєстрації.

Виставка «ехо повертаючи вчуваючи ехо» створена ЛКП «Львівське радіо» у співпраці з управлінням культури ЛМР, Музеєм міста, офісом туризму ЛМР, за підтримки Львівської міської ради та девелоперської компанії Avalon. У виставці використані матеріали, що є власністю АТ «НСТУ».

Фото ЛМР