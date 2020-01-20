У Львові відкрилась виставка про відомого урбаніста Ярослава Новаківського

Виставка працюватиме до 25 лютого

У Центрі архітектури, дизайну та урбаністики «Порохова Вежа», 19 січня, Львівська спілка архітекторів відкрила виставку до 100-річчя відомого архітектора, батька сучасного генплану нашого міста Ярослава Новаківського (1920-1982).

Ярослав Новаківський народився 4 січня 1920 року у родині відомого львівського художника Олекси Новаківського. Навчався у 1-й міській гімназії Львова. А у 1950 році закінчив Львівський політехнічний інститут (тепер Національний університет «Львівська політехніка»). Після закінчення навчання працював у Львівській філії інституту «Діпроміст» (тепер ДПІ «Містопроект»). Упродовж 1961-1977 роках очолював тут архітектурно-планувальну майстерню № 2, якою було розроблено містобудівну проектну документацію для більшості міст і селищ міського типу Волинської, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Рівненської, Тернопільської і Чернівецької областей.

Ярослав Новаківський є автором та співавтором понад 400 містобудівних проектів

У 1974 році Ярославові Новаківському було присвоєно звання заслуженого архітектора України. Загалом Ярослав Новаківський є автором та співавтором понад 400 містобудівних проектів. Помер у Львові 21 травня 1982 року.

«Ярослав Новаківський – це унікальна особистість у архітектурному і громадському житі Львова. Це постать, яка стала своєрідним містком поміж українською інтелігенцією поч. ХХ століття, які мріяли про створення самостійної Української держави, до когорти яких без сумніву входив його знаменитий батько, та львівськими інтелектуалами кінця ХХ століття, які не лише сформували львівську архітектурну школу урбаністики, але й були активними учасниками процесів відродження України та здобуття нею Незалежності» - розповів у вступному слові голова Львівської обласної організації НСА Богдан Гой.

Перетворенням Порохової вежі на Львівський будинок архітекторів ми значною мірою завдячуємо Ярославові Новаківському

Виступили також колеги, які знали та працювали з Ярославом Новаківським – Віталій Дубина, Олесь Ярема, Олег Чамара, Микола Габрель, Василь Глинчак, а від родини зодчого – Ганна Новаківська.

«Саме завдяки Новаківському вдалось переконати у 1967 році радянське керівництво в тому, що у Львові є достатньо інтелектуального потенціалу та фахових кадрів, щоб розробляти генплан нашого міста не у Москві чи Києві, а саме у Львові. Він був автором найбільш сміливих урбаністичних ідей того часу: підземного трамваю, відбудови та реставрації оборонних мурів міста, та й Порохова вежа як Львівський будинок архітекторів – це в значній мірі проект, реалізація якого була б неможливою без активної участі Ярослава Олексовича», – зазначив Віталій Дубина, теперішній керівник ДПІ «Містопроект».

Виставка працюватиме до 25 лютого.