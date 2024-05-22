Школярі разом із фаховими інструкторами вивчатимуть домедичну і тактичну підготовку, як діяти у складних ситуаціях та правильно поводитись зі зброєю

У Львові на базі школи № 92 відкрили новий центр національно-патріотичного виховання «Воля». Відтепер учні цієї та довколишніх шкіл зможуть здобувати практичні знання із предмету «Захист України». Про це у середу, 22 травня, повідомили у Львівській міській раді.

У цьому центрі школярі разом із фаховими інструкторами вивчатимуть домедичну і тактичну підготовку, як діяти у складних ситуаціях та правильно поводитись зі зброєю, і навіть опановуватимуть стрільбу та керування дронами.

«Впізнати небезпеку потрібно вміти, щоб їй протистояти. Центр “Воля” — це місце, де загартовується дух і тіло, де виховують справжніх патріотів», — наголошує начальник управління освіти Львівської міської ради Андрій Закалюк.

Зазначимо, у Львові вже є 10 таких центрів, де учні багатьох шкіл якісно вивчають предмет «Захист України» замість застарілих стандартів викладання предмету ДПЮ.