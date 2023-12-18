«Дім звуку» розташований на вулиці Князя Романа

У Львові відкрили «Дім звуку», міждисциплінарний простір, де працюватимуть з різними видами звуку та музики. Також тут планують створювати освітні проекти, проводитимуть аудіоперформанси та звукові вистави.

Усі основні напрямки діяльності були презентовані у рамках офіційного відкриття.

«Дім Звуку» є новим напрямом роботи ЛКП “Львівське радіо”. «Ми працюємо зі спадщиною та актуальними практиками звукового та медіа-мистецтва. В Домі Звуку ми експериментуємо з різними формами аудіопродуктів, розробляємо та впроваджуємо освітні програми», – йдеться в офіційному повідомленні.

У рамках відкриття відбулась панельна дискусія про звуки та шуми війни «звукові ландшафти / не тихі краєвиди» (учасники богдан Шумилович, Юрко Вовкогон та Тарас Назарук); аудіоперформанс Григорія Семенчука «Поріг чутності (Літературна редакція)»; аудіодрама-ремікс «Лісовий фільварок», спроба радикального перепрочитання відомої п’єси польського драматурга Александера Фредро «Дами і гусари», саунд-експеримент Андрія Бондаренка; концерт для препарованого фортепіано від композиторів ЛНМА імені Лисенка.

У «Домі звуку» також діє інсталяції «Звук міста», звукова інсталяція, яка є версією «звукового килима» створеного у 2012 році для фестивалю Musica Electronica Nova у Вроцлаві.

У «Студії: простір» звучать хіти української естради. Це унікальна можливість для відвідувачів потрапити у студію, де колись записував свої хіти відомий український композитор Ігор Білозір.

«Акустика мережі» – звукова інсталяція, завдяки якій можна досвідчити акустичний зліпок приміщень, які перебувають на балансі ЛКП «Львівське радіо».

«Вікно» – звукова інсталяція ритмічних звукових вібрацій, записаних з шиб у «РадіоГаражі».

«Гук Міста 2.0» – інтерактивна аудіоінсталяція, яка спонукатиме відвідувачів самостійно міксувати та досліджувати різні звукові ландшафти Львова, створюючи свої власні віртуальні «авдіопрогулянки» в режимі реального часу.

Також на відкритті «Дому Звуку» збирали кошти на FPV дрони для 103-ї бригади ТРО ЗСУ.