У Львові відкрили перший тренажерний зал просто неба
Street Strong Workout допомогла облаштувати Федерація стронгмену України
Суспільство — Орися Шиян, 0 2
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На вуличних тренажерах можна тренувати усі групи м'язів
У Львові відкрили перший вуличний майданчик зі спрямуванням strong workout. Його облаштували на вул. Виговського, 73. Тренажери просто неба доступні та безкоштовні всім охочим, заняття на них фактично заміняє активність у спортзалі.
Як повідомляє міськрада, кожен тренажер має інфостенд зі QR-кодами, які подають інструкцію, як правильно виконувати вправи.
Майданчик розробили фахівці Федерації стронгмену України. На тренажерах спорткомплексу можна повноцінно тренувати різні групи м’язів:
- гіперекстензія – м’язи розгиначі спини.
- бруса/прес – грудні м’язи, м’язи черевного пресу та рук.
- кільця – на цьому тренажері можна виконувати вправи для всього тіла за принципом функціональних петель.
- турнік – м’язи спини та рук.
- сс-присідання – м’язи ніг.
- шведська стінка – поліфункціональний тренажер для великої кількості вправ для всього тіла.
- рукохід та турнік, що обертається – м’язи рук та передпліччя.
- «римський стілець» – м’язи пресу.
- «нижні бруса» – м’язи верхнього плечового поясу та рук.
- дошка Євмінова – тренажер для реабілітаційних вправ на хребет.
- жим лежачи – грудні м’язи.
- жим стоячи – м’язи верхнього плечового поясу та рук.
- тяга – тренажер для базового тренування м’язів спини та ніг.
- тумба – м’язи ніг, пліометричні вправи.
Ще один такий майданчик планують відкрити через два місяці на вул. Сихівській, 2.
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