На вуличних тренажерах можна тренувати усі групи м'язів

У Львові відкрили перший вуличний майданчик зі спрямуванням strong workout. Його облаштували на вул. Виговського, 73. Тренажери просто неба доступні та безкоштовні всім охочим, заняття на них фактично заміняє активність у спортзалі.

Як повідомляє міськрада, кожен тренажер має інфостенд зі QR-кодами, які подають інструкцію, як правильно виконувати вправи.

Майданчик розробили фахівці Федерації стронгмену України. На тренажерах спорткомплексу можна повноцінно тренувати різні групи м’язів:

гіперекстензія – м’язи розгиначі спини.

бруса/прес – грудні м’язи, м’язи черевного пресу та рук.

кільця – на цьому тренажері можна виконувати вправи для всього тіла за принципом функціональних петель.

турнік – м’язи спини та рук.

сс-присідання – м’язи ніг.

шведська стінка – поліфункціональний тренажер для великої кількості вправ для всього тіла.

рукохід та турнік, що обертається – м’язи рук та передпліччя.

«римський стілець» – м’язи пресу.

«нижні бруса» – м’язи верхнього плечового поясу та рук.

дошка Євмінова – тренажер для реабілітаційних вправ на хребет.

жим лежачи – грудні м’язи.

жим стоячи – м’язи верхнього плечового поясу та рук.

тяга – тренажер для базового тренування м’язів спини та ніг.

тумба – м’язи ніг, пліометричні вправи.

Ще один такий майданчик планують відкрити через два місяці на вул. Сихівській, 2.