Заняття сприятимуть швидшому одужанню та адаптації

У Львові на базі обласної психіатричної лікарні відкрили простір психосоціальної реабілітації. Пацієнти зможуть займатися там садівництвом, доглядати тварин, вправлятися у столярній майстерні, виготовляти вироби ручної роботи і продавати їх. Для них також облаштували спортзал.

Як повідомив голова ЛОВА Максим Козицький, 10 млн грн на облаштування простору виділили за українсько-швейцарським проектом «Психічне здоров’я для України». Реконструкцію приміщень розпочали у вересні 2023 року.

Окрім спортзалу та столярної майстерні, пацієнти можуть відвідати картинну галерею, а також контактний зоопарк. Там живуть дві свинки, козеня та баранчик. Також можна зайнятися садівництвом: на території центру є три теплиці, де вирощують овочі.

«На території центру діє крамниця виробів пацієнтів, де можна придбати власноруч виготовлені пацієнтами іграшки, ошатну вербу до Великодніх свят, прикраси на волосся, картини, екосумки та багато іншого. Усі кошти скерують на модернізацію обласної психіатричної лікарні», – повідомили в ЛОВА.

Крамниця столярних виробів (фото ЛОВА)

Також у лікарні за 19 млн грн з обласного бюджету відремонтували відділення №25, у якому допомагатимуть людям з першим психотичним епізодом.

«Лише за 2023 рік у цьому медзакладі пролікували близько 10 тисяч пацієнтів, понад 2 тисячі з них – військовослужбовці. І, на жаль, тенденція така, що кількість людей, які потребуватимуть спеціалізованої допомоги, зростатиме», – зазначив Максим Козицький.

За словами голови ЛОВА, цього року на ремонтно-реставраційні роботи у головному корпусі психіатричної лікарні, який є пам’яткою архітектури місцевого значення, скерують ще 20,7 млн грн.