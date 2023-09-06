У Львові відкрили ще один сучасний простір для дітей
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У Львові на вулиці Науковій, 49 відкрити новий простір для дітей Steam space. У сучасних та просторих приміщеннях працює команда фахівців-педагогів, які допоможуть розвинути дитячий потенціал, удосконалити їхні таланти, скерувати невичерпну енергію у креативне русло. Про це у середу, 6 вересня, повідомили у Львівській міській раді.
Як повідомила заступниця міського голови з гуманітарних питань Ірини Кулинич, в приміщенні простору площею 145 м2, де довший час тривали ремонтні роботи, зараз є все для активних занять дітей різних вікових груп.
У Steam space є такі гуртки:
- ІТ-школа;
- школа гри на гітарі;
- школа дронів;
- вокальна студія;
- театральна студія;
- цікава математика;
- школа швидкочитання;
- художня студія;
- креативний клуб.
Детальніша інформаця про гуртки та запис – за посиланням. Усі деталі також можна дізнатись за телефоном: 093 859 33 49.