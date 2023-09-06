У просторі є все для активних занять дітей різних вікових груп

У Львові на вулиці Науковій, 49 відкрити новий простір для дітей Steam space. У сучасних та просторих приміщеннях працює команда фахівців-педагогів, які допоможуть розвинути дитячий потенціал, удосконалити їхні таланти, скерувати невичерпну енергію у креативне русло. Про це у середу, 6 вересня, повідомили у Львівській міській раді.



Як повідомила заступниця міського голови з гуманітарних питань Ірини Кулинич, в приміщенні простору площею 145 м2, де довший час тривали ремонтні роботи, зараз є все для активних занять дітей різних вікових груп.

У Steam space є такі гуртки:

ІТ-школа;

школа гри на гітарі;

школа дронів;

вокальна студія;

театральна студія;

цікава математика;

школа швидкочитання;

художня студія;

креативний клуб.

Детальніша інформаця про гуртки та запис – за посиланням. Усі деталі також можна дізнатись за телефоном: 093 859 33 49.