У відділенні надають допомогу людям з хронічним захворюванням нирок

У львівській лікарні св. Луки (колишня 8-ма міська лікарня) відкрили сучасне відділення нефрології та діалізу, де надають допомогу людям із хронічними захворюваннями нирок та станами, що призводять до гострої або хронічної ниркової недостатності.

Відділення за добу може прийняти 32 пацієнтів. Спеціалісти відділення здійснюють скринінг, діагностику та консервативне лікування захворювань нирок. За потреби залучають методи замісної ниркової терапії, повідомили в лікарні.

У відділенні за добу можуть прийняти 32 пацієнтів

У відділенні вже приймають пацієнтів. Першим пацієнтом став 53-річний львів'янин Олег з хронічним гломерулонефритом. Його нирки не здатні виводити токсини з організму і замість непрацюючих органів вже рік це робить апарат «штучна нирка». Раніше на процедури чоловік їздив через усе місто до лікарні св. Пантелеймона (колишня лікарня швидкої медичної допомоги). Зараз чоловік отримав можливість проходити гемодіаліз поряд з домом на Сихові.

Лікарня св. Луки розташована на вул. вул. Навроцького, 23. Записатися на консультацію можна за тел.: 0800333003