Декілька тижнів дівчинка проведе у гіпсі, а далі їй підберуть спеціальне взуття

Хірурги-ортопеди Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру успішно прооперували 12-річну дівчинку з Львівщини з еквіно плоско-вальгусною деформацією стопи і відновили її здатність нормально ходити. До оперативного втручання дитина могла ходити лише навшпиньки.

Це перша така операція у Центрі, але хірурги-ортопеди планують зробити її рутинною, адже дітей, що мають такі проблеми, доволі багато.

Тетяна (так звати пацієнтку) тепер зможе ходити, опираючись на повну стопу і не відчувати при цьому болю та дискомфорту, повідомили у Центрі. У дівчинки – еквіно плоско-вальгусна деформація стопи. При такому діагнозі дитина у вертикальному положенні спирається в основному на внутрішню частину стоп, а пальчики та п’ята розгорнуті у зовнішньому напрямку і припідняті. Найбільш схильні до такого захворювання недоношені діти, діти з ДЦП та іншими нейром’язовими патологіями, а також ті, які носять незручне та надто м’яке взуття, що не підтримує стопу.

Мама Тетяни розповіла, що проблему зауважили давно, ба донька весь час ходила на пальцях. Коли їй виповнився рік, лікарі діагностували у неї порушення з боку ЦНС. Лікувалися консервативно: проходили курси реабілітації та масажу.

«Окрім неправильної ходьби, більше жодних симптомів у донечки немає. Таня нормально розвивається, вчиться добре, активна», – твердить мама дівчинки.

Тетяна каже, що уже звикла ходити на пальцях, а на зацікавлені погляди інших не звертала уваги. Вона має багато друзів, які не зважають на її незвичну ходу.

Утім, батьки наважилися на операцію, щоб у майбутньому уникнути проблем із хребтом та зменшити біль. Оперативне втручання пройшло успішно. Дівчинка декілька тижнів буде у гіпсі, а тоді їй підберуть спеціальне ортопедичне взуття.

За словами хірурга-ортопеда Олександра Щуровського – плоско-вальгусна деформація стопи – дуже поширена патологія серед дітей. Проте більшість із них потребує корекції вправами, лікувальним масажем та спеціальним взуттям. Оперувати потрібно тоді, коли виникає біль.

«Операцію з приводу деформації стопи краще робити у віці від 3 років до 16-17 років, коли триває період росту та розвитку. У нашій лікарні це перша така операція і ми хочемо зробити її рутинною, щоб допомагати дітям нормально ходити», – зауважив Олександр Щуровський.

Аби вчасно виявити проблему, ортопед радить не пропускати планові огляди у фахівця.