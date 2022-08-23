Від початку війни Ульріх Екснер вже тричі побував у Львові

У Львові в Успенській Церкві швейцарському ортопеду-онкологу, професору Ульріху Екснеру вручили нагороду від Митрополита Епіфанія – орден Святого Миколая Чудотоворця. Цю нагороду він отримав за порятунок українських хворих та гуманітарну допомогу українській громаді.

Від початку війни Ульріх Екснер вже тричі побував у Львові, в Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі. Перший візит був у березні, коли в Україну надійшла велика допомога від хірурга та його колег. Частину цієї допомоги, повідомили у Центрі, Ульріх Екснер особисто привіз до Львова, у Центр на власному авто.

З 24 лютого допомога швейцарського фахівця Центру є постійною – двічі на місяць він з іншими швейцарськими благодійниками надсилають велику кількість необхідних медикаментів, хірургічних інструментів, обладнання для протезування.

«Я допомагаю у пошуку протезів, інструментів для протезування, у всьому, що стосується технічної ортопедії», – повідомив швейцарський ортопед, адже він неодноразово відвідував країни, де тривали бойові дії і знає, чим і як допомогти.

Минулого тижня спільно з фахівцями Центру Герхард Ульріх Екснер провів 10 складних оперативних втручань. Здебільшого це були діти з пухлинами опорно-рухового апарату. У перший день свого візиту він проконсультував понад два десятки пацієнтів, найменшому з них виповнився рік.

«Спільно з колегою Ульріхом ми щодня оперували три-чотири дитини зі складними діагнозами. Також провели одну складну реконструктивну операцію, яка тривала майже цілий день: оперували 4-річну дівчинку з вродженою вадою проксимального відділу стегнової кістки», – повідомив ортопед-травматолог Центру Олександр Щуровський.

Професор Ульріх Екснер вже майже 20 років поспіль відвідує Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр та безкоштовно оперує українських пацієнтів. Загалом він здійснив понад 25 візитів, спільно з львівськими ортопедами провів понад 200 складних оперативних втручань і провів кількасот консультацій.