Ортопеди-травматологи Центру відновили ногу, встановивши спеціальну конструкцію швейцарського виробника

Хірурги-ортопеди Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру спільно зі швейцарським онкологом Ульріхом Екснером відновили 26-річному львів’янину частину ноги, яку він втратив через саркому.

Як повідомили 7 липня в ЗУСДМЦ, три роки тому чоловікові довелось видалити частину кістки на нозі, яка була уражена пухлиною – саркомою Юїнга. Після лікування він живе без рецидивів, проте уражена нога не могла повноцінно функціонувати.

«Кістка була трохи вкорочена, що спричиняло незручності молодій людині. Тож сьогодні ми здійснили реконструкцію: встановили два апарати зовнішньої фіксації Stryker, щоб подовжити кістку», – говорить ортопед-травматолог Олександр Щуровський.

Ортопеди-травматологи Центру відновили ногу, встановивши спеціальну конструкцію швейцарського виробника. За словами лікарів, вона практично не заважатиме у повсякденному житті. З цією конструкцією треба жити кілька місяців, і потім потрібна буде ще одна операція, щоб її зняти.

У ЗУСДМЦ також нагадали, що прийом відбувається за попереднім записом. Обрати зручний час візиту можна, зателефонувавши до реєстратури у години роботи: пн-пт – з 8:00 до 16:00. Контактні телефони: (032) 270 22 07; (063) 189 70 50; (097) 150 70 53. За невідкладної потреби можна звертатися у приймальне відділення, яке працює цілодобово: (032) 270 81 68.

Нагадаємо, що в кінці червня травматологи львівської лікарні св. Луки (колишня 8-ма міська клінічна лікарня) відновили 39-річному чоловікові зі Слов’янська здатність ходити. Два роки після перелому він не міг стати на ноги, оскільки його травмована кінцівка згиналася в різні боки. Львівським травматологам вдалося позбутися «фіктивного суглобу», вирівняти вісь та довжину кінців і встановити металеві конструкції, які оплатили благодійники.