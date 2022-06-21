Через півроку чоловік зможе не то що ходити, а бігати

Травматологи львівської лікарні св. Луки (колишня 8-ма міська клінічна лікарня) відновили 39-річному чоловікові зі Слов’янська здатність ходити. Два роки після перелому він не міг стати на ноги і його травмована нога згиналася в різні боки. Чоловік втратив надію знову ходити, аж поки не потрапив до Львова.

Узимку 2019 року Павло послизнувся, впав і зламав гомілку. У лікарні Слов’янська констатували: перелом настільки складний, що потребує операції і встановлення металевих конструкцій. Та Павло від запропонованої медичної допомоги відмовився.

На місці перелому у нього сформувався «несправжній суглоб»

Півроку він був у гіпсі і сподівався, що кістки зростуться. Та дива не сталося. Натомість на місці перелому у нього сформувався «несправжній суглоб». Нога втратила опірність і почала згинатись під різними кутами.

Через свою травму чоловік втратив роботу. Коли почалася війна, він з сім’єю довго не зміг покинути Слов’янськ. До Львова у квітні його привезли евакуаційним потягом і він потрапив у лікарню св. Луки. Навіть тут йому знадобилася два тижні, аби наважитися на операцію.

Під час оперативного втручання травматологам вдалося позбутися «фіктивного суглобу», вирівняти вісь та довжину кінців і встановити металеві конструкції (їх вартість майже 30 тис. грн), які оплатили благодійники.

Чоловік зможе стати на ногу не раніше, ніж через три місяці

Павло ще упродовж трьох місяців не зможе ставати на ногу і на нього чекає довгий період реабілітації. Та лікарі обіцяють: через півроку пацієнт не то що ходитиме, а навіть зможе бігати.