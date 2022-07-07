Львів'янин невдало став на ногу. яку на щастя, вдалося врятувати від ампутації

Щоб врятувати ногу львів’янина від ампутації, хірурги лікарні св. Пантелеймона (колишня лікарня швидкої медичної допомоги) вперше провели операцію «free flap»: зі здорової ноги взяли 15-см багатошаровий клапоть (шкіра, підшкірна клітковина, фасція і частково м’язи) і закрили ним рану, що утворилася внаслідок відкритого перелому. Клапоть прижився. Провести цю унікальну операцію львівським хірургам допомогли колеги з Великої Британії, повідомили в лікарні.

40-річний львів’янин Юрій вранці поспішав на роботу. Вийшов з машини і підвернув ногу. Ще раз став на неї і отримав відкритий перелом гомілки. До перелому приєдналася одна з найнебезпечніших інфекцій - анаеробна, що провокує некрози, тобто, відмирання тканин.

Лікарям вдалося зупинити інфекцію, однак довелося забрати і всі мертві тканини. Утворилася велика рана з відкритою кісткою. Цю рану треба було терміново закрити, інакше для пацієнта все могло закінчитися ампутацією ноги. Тож в лікарні вперше провели мікрохірургічну операцію «free flap” (вільний клапоть).

«Ми провели дуже складну операцію, яка тривала близько 10 годин. З бічної поверхні стегна іншої кінцівки взяли багатошаровий клапоть (шкіра, підшкірна клітковина, фасція і частково м’ язи) і закрили ним дефект, що сформувався внаслідок утворення рани. Пацієнт на даний момент почувається задовільно, клапоть уже є життєздатний, він прижився», – повідомив завідувач першого хірургічного відділення лікарні Гнат Герич.

Провести цю складну операцію львівським хірургам допомагали колеги з Лондона і Бірмінгема. Аби відновити кровопостачання до пересадженої ділянки, хірургам довелося зшивати судини розміром з людську волосину.

За словами лікарів, ця методика – справжня знахідка для медицини під час війни. За словами Гната Герича, такі операції вони планували проводити в реабілітаційному центрі, який тільки створюється, а проводять їх вже з допомогою колег з Великої Британії. Така методика дозволяє вберегти травмовані кінцівки від ампутацій і суттєво поліпшує життя пацієнтів.