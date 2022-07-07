Львівські хірурги врятували 40-річного львів’янина від ампутації ноги
У львівській лікарні вперше провели операцію «free flap»
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Щоб врятувати ногу львів’янина від ампутації, хірурги лікарні св. Пантелеймона (колишня лікарня швидкої медичної допомоги) вперше провели операцію «free flap»: зі здорової ноги взяли 15-см багатошаровий клапоть (шкіра, підшкірна клітковина, фасція і частково м’язи) і закрили ним рану, що утворилася внаслідок відкритого перелому. Клапоть прижився. Провести цю унікальну операцію львівським хірургам допомогли колеги з Великої Британії, повідомили в лікарні.
40-річний львів’янин Юрій вранці поспішав на роботу. Вийшов з машини і підвернув ногу. Ще раз став на неї і отримав відкритий перелом гомілки. До перелому приєдналася одна з найнебезпечніших інфекцій - анаеробна, що провокує некрози, тобто, відмирання тканин.
Лікарям вдалося зупинити інфекцію, однак довелося забрати і всі мертві тканини. Утворилася велика рана з відкритою кісткою. Цю рану треба було терміново закрити, інакше для пацієнта все могло закінчитися ампутацією ноги. Тож в лікарні вперше провели мікрохірургічну операцію «free flap” (вільний клапоть).
«Ми провели дуже складну операцію, яка тривала близько 10 годин. З бічної поверхні стегна іншої кінцівки взяли багатошаровий клапоть (шкіра, підшкірна клітковина, фасція і частково м’ язи) і закрили ним дефект, що сформувався внаслідок утворення рани. Пацієнт на даний момент почувається задовільно, клапоть уже є життєздатний, він прижився», – повідомив завідувач першого хірургічного відділення лікарні Гнат Герич.
Провести цю складну операцію львівським хірургам допомагали колеги з Лондона і Бірмінгема. Аби відновити кровопостачання до пересадженої ділянки, хірургам довелося зшивати судини розміром з людську волосину.
За словами лікарів, ця методика – справжня знахідка для медицини під час війни. За словами Гната Герича, такі операції вони планували проводити в реабілітаційному центрі, який тільки створюється, а проводять їх вже з допомогою колег з Великої Британії. Така методика дозволяє вберегти травмовані кінцівки від ампутацій і суттєво поліпшує життя пацієнтів.