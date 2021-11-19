Закордонні хірурги і надалі допомагатимуть рятувати хворих українських дітей

У першій половині листопада у Львові висадився закордонний медичний десант, до складу якого увійшли відомі кардіохірурги, пластичні хірурги, ортопеди-онкологи із США, Німеччини, Швейцарії і Туреччини. Мета їхнього візиту – поділитися з львівськими колегами досвідом і спільно провести дітям з різних областей України складні операції. Вони працювали у Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі, Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги і 8-ї міській клінічній лікарні. Загалом спільно з львівськими хірургами вони прооперували майже 70 дітей зі складними вадами і для всіх маленьких пацієнтів оперативні втручання були безкоштовними.

Це був 25 візит швейцарського ортопеда-онколога до Львова

Відомий швейцарський ортопед-онколог професор Герхард Ульріх Екснер до Львова приїжджає вже 18 років, в останні роки двічі-тричі на рік. Не був лише минулого року через пандемію. Спільно з хірургами Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру консультує і оперує дітей із складними захворюваннями опорно-рухової системи, доволі часто з онкологічними захворюваннями кісток.

У цей приїзд, як повідомив ZAXID.NET завідувач хірургічного відділення Центру Богдан Романишин, вони спільно з професором проконсультували понад 30 дітей і спільно провели чотири операції.

Професор Герхард Ульріх Екснер зі Швейцарії (зліва) і завідувач хірургічного відділення Богдан Романишин

«Професор приїхав до нас на п’ять днів. За цей час нам вдалося проконсультувати 30 дітей і чотирьох прооперувати. Дві операції були онкологічні і дві – реконструктивні», – каже Богдан Романишин.

З понеділка, 15 листопада, у Центрі також консультує і оперує дітей з різними складними вадами обличчя і тіла відомий пластичний дитячий хірург, керівник центру пластичної, реконструктивної та естетичної хірургії клініки Аджібадем (Туреччина), професор Хакан Агір.

Пластичний дитячий хірург з Туреччини професор Хакан Агір.

За словами завідувача кафедри дитячої хірургії Львівського національного медуніверситету ім. Данила Галицького, дитячого хірурга Андрія Кузика, спільно з колегою з Туреччини вони проконсультували понад 40 дітей з різних регіонів. Були випадки, коли дитину відразу консультували два професори – зі Швейцарії і Туреччини, бо була важлива думка кожного.

«На консультації до Львова приїхали діти не лише з Західної України, а й з Києва, Дніпра, інших міст східної України. Ми спільно з професором провели 16 операцій. Ще дві операції заплановані на п’ятницю, 19 листопада», – каже Андрій Кузик.

Професор Хакан Агір вже вдруге консультує і оперує дітей у Львові. Перший його візит був навесні. Він і надалі приїжджатиме до Львова, тож якщо хтось не встиг записатися на консультацію чи операцію, може це зробити в наступний його приїзд.

На рахунку команди зі США – майже 12 тисяч прооперованих сердець

Медична команда Novick Cardiac Alliance (США) оперувала дітей з важкими вадами серця у Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги Львова. Сюди хворі діти приїхали зі всієї України. Малечу з інших областей доставляли навіть гелікоптером. Серед дітей, яких прооперували, є й такі, яким відмовили у інших клініках. Їх вважали невиліковними.

До складу команди, яка оперує дітей спільно з львівськими кардіохірургами, увійшли 12 американських медиків: кардіохірурги, анестезіологи, реаніматологи, медсестри. Ця команда вже працювала у Києві, в Харкові і вперше у Львові.

Відомий американський кардіохірург Вільям Новік, який очолив команду, має українське коріння. Його бабуся жила у невеличкому селі на Чернігівщині. У середині 90-х років він заснував благодійну організацію, до якої входять лікарі з різних клінік США. Вони допомагають хворим дітям з кардіохірургічними проблемами в різних країн світу: діагностують, консультують і оперують.

Відомий кардіохірург із США Вільям Новік

На їхньому рахунку майже 12 тисяч прооперованих сердець у 35 країнах світу і 60 містах. У цей перелік відтепер увійшов і Львів.

У Львові спільна команда львівських і американських кардіохірургів прооперувала 23 дитини. Ще двох оперують сьогодні, 19 листопада. Діти різного віку, найменшому пацієнтові – три місяці, вони з різних міст України, з різними проблемами, але у всіх є одне спільне – надія на одужання і повноцінне життя.

За роки співпраці спільно проконсультували більше 600 дітей, з яких понад 300 прооперували

Із 13 до 17 листопада у 8-й міській клінічній лікарні Львова консультував і оперував дітей з різними вродженими і набутими вадами відомий пластичний хірург з з Франкфурта-на-Майні Клаус Екснер (брат професора Герхард Ульріха Екснера зі Швейцарії). Спільно з львівськими комбустіологами він прооперував 20 дітей, які мали вади кінцівок, птоз (опущення) верхньої повіки, опікові рубці тощо.

Пластичний хірург з Німеччини Клаус Екснер

Це вже 14 візит німецького хірурга до Львова. Мета – допомогти дітям позбутися важких вад і поділитися з львівськими хірургами практичним досвідом європейського рівня. За роки співпраці львівським хірургам спільно із Клаусом Екснером вдалося оглянути і проконсультувати більше 600 дітей, з яких понад 300 прооперувати.

Від такої співпраці закордонних і львівських спеціалістів виграють, передусім, діти. Вони отримують безкоштовну високоспеціалізованому допомогу вдома, за кордоном такі операції коштують десятки, а то й сотні тисяч доларів. І, звісно, наші лікарі, адже в процесі спільних операцій вони переймають досвід кращих хірургів Європи і США.