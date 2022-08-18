Здоровий хлопчик вже поїхав з лікарні додому

Дитячі офтальмологи неонатального центру Львівської обласної клінічної лікарні врятували недоношеному хлопчику зір. Лікарі впевнені, що після кількох оперативних втручань, з очима хлопчика буде все гаразд, він буде бачити.

Маленький Теодор, повідомили в лікарні, народився у Тернополі на 24 тижні вагітності з вагою всього 560 г. До Львова, в неонатальний центр обласної лікарні, хлопчик приїхав уже з вагою 1450 г, але з дуже складною патологією очей – задня агресивна ретинопатія недоношених, що потребувала якнайшвидшої високоспеціалізованої допомоги. На прийняття рішення і оперативне втручання у медиків було всього 48 годин.

Головне - вчасно звернутися по медичну допомогу

«Враховуючи стан сітківки і те, що судин було дуже мало - велика васкулярна зона, тут просто одна лазеркоагуляція не допомогла б і ми спільно із вітреоретинальним хірургами прийняли рішення ввести Анти- VEGF препарат. За два тижні ми зробили допоміжну лазеркоагуляцію, а за місяць - ще одну. Ми вже точно знаємо , що з очками дитини все буде добре, судинки ростуть як треба і наш крихітний пацієнт буде бачити», – повідомила лікарка-офтальмологиня Ірина Музичка.

Лікарі твердять: при ретинопатії передчасно народжених дітей дуже важливими є рання діагностика і фахова допомога. Зволікати не варто, бо втрачається не лише час, а й зір. Якщо звернутися по допомогу запізно, то дитина може бути сліпою. До речі, Центр ретинопатії у Львові – єдиний у Західній Україні, де надають допомогу «поспішайкам» з різних областей.

«У мене було так багато переживань і страхів, але тепер я впевнена: все буде добре. Ми побороли найстрашніше – проблему із зором, ми щодня ростемо і розвиваємося», – твердить мама хлопчика Олена.

За час перебування у неонатальному центрі хлопчик ще більше змужнів, важить вже 3 610 г і незабаром повернеться додому здоровий.