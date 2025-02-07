Навчання триватиме впродовж трьох місяців

У четвер, 6 лютого, у Львові стартував проєкт для старшокласників та студентів закладів професійної освіти «Школа лідера». Заняття у Школі безкоштовні, їх проводитимуть на базі кафедри адміністративного та фінансового менеджменту НУ «Львівська політехніка», повідомляє департамент освіти і науки ЛОВА.

Перше заняття відбудеться 10 лютого. Учасники зустрічатимуться впродовж години раз на тиждень після шкільних уроків. Тривалість навчальної програми – 3 місяці. По завершенні навчання учасники отримають сертифікати. На Школу лідера зареєструвалися 167 учасників віком 15-18 років з десяти областей України та Києва.

«Кожен з вас є особистістю, яка має надзвичайні таланти та здібності. І наш проєкт має на меті допомогти вам проявити ваші сильні сторони, які з часом дадуть вам змогу реалізувати себе. Дуже важливо, щоб кожен з вас зрозумів, чого він прагне, як він хоче змінити не тільки себе, але й світ навколо. Лідер – це середовище, яке створює людина навколо себе. Зростає людина, і разом з нею зростає середовище», – звернувся до учасників професор, завідувач кафедри адміністративного та фінансового менеджменту Львівської політехніки Назар Подольчак.

Навчання відбуватиметься переважно у форматі практики. Учасники Школи разом з досвідченими менторами працюватимуть над темами:

Лідерство;

Самопізнання та дев’ять типів інтелекту Говарда Гарднера;

Секрети успішної комунікації та ораторське мистецтво;

Ефективна командна робота та стратегія управління змінами;

Тайм-менеджмент та постановка цілей;

Особливості лідерства в епоху штучного інтелекту;

Основи фінансової грамотності для молодих лідерів;

Менталітет багатства: як мислять успішні лідери;

Основи фандрейзингу та грантрайтингу в управлінні;

Як створити і реалізувати успішний соціальний проєкт: від ідеї до результату – практичні кейси;

Фінансова незалежність: лідерські навички в управлінні бюджетом;

Ефективні переговори та лідерська стратегія впливу.

Кожна дитина є особливою, і «Оптіма» це розуміє. Дистанційна школа забезпечує індивідуальний підхід до кожного учня, враховуючи особистий темп і бажаний спосіб навчання. Завдяки досвідченим педагогам та інноваційним технологіям діти отримують якісні знання, які залишаються з ними на все життя. «Оптіма» – надійний партнер у підготовці до успішного майбутнього!

Відкриття Щколи лідера відбулося у Tech StartUp School, для школярів організували інтерактивну гру «Виявлення лідера», де команди вчилися разом розв’язувати цікаві креативні завдання.