Школа та садок Global Kids працюють за ексклюзивною системою навчання, яка сприяє всебічному розвитку дітей. Тут діє комплексний підхід, що базується на навчанні дитини з двох років в садочку і закінченням вже 11-им класом. У кожному класі планується навчати до шістнадцяти учнів.

За словами співзасновника GlobalKids Михайла Дубченка, у школі будуть розвивати 4 основні напрями: англійська мова (розподіл буде проводитися по рівнях), математика, біотехнології та ІТ. Уроки будуть вести учителі спільно з асистентами.

Завдяки сучасним та модернізованим лабораторіям дітям буде надана можливість самостійно проводити дослідження. Для забезпечення різнобічного дозвілля тут планують відкрити різноманітні гуртки. Позакласні заняття зможуть відвідувати не лише учні школи, а й діти з навколишніх районів.

«На території в нас буде дуже великий та сучасний майданчик. Там буде декілька зон: спортивна зона, зона відпочинку, ігрова зона, зона для навчання з павільйонами. Крім цього, в нас буде понад сорок гуртків різного напрямку: творчі, інтелектуальні, спортивні та ІТ», – зазначив Михайло Дубченко.

До створення новітнього освітнього закладу долучилася компанія Lev Development, яка надала необхідне приміщення. Як зазначає співзасновник девелоперської компанії «Lev Development» Олександр Островський, школа надзвичайно потрібна цьому району.

«Протягом декількох місяців ми збудуємо прекрасний дитячий майданчик і майданчик для заняття спортом і дозвілля дітей. Вже скоро втілиться наша обіцянка побудувати школу в районі Малоголосківської вулиці. Ми не будемо роками розповідати що колись це буде – ми взяли й зробили», – сказав Олександр Островський.

Новітній освітній простір стане другим домом для дітей та місцем, куди вони з радістю будуть повертатися кожного ранку.