Виставку фотографій Максима Кривцова можна відвідати з 27 березня

У музеї «Територія терору» у середу, 27 березня, о 18:30 презентують виставку «Далі: Я поверну собі своє життя», яка складатиметься з 24 фоторобіт військового та поета Максима Кривцова. Експозицію доповнять поезіями. Відкриють виставку вечором пам'яті, на якому всі охочі зможуть послухати вірші зі збірки «Вірші з бійниці» Максима Кривцова. Їх читатимуть друзі та близькі військового, а також поети й поетки.

«Найбільше всі ми хочемо, щоб він відповів. Прокоментував, дав опис портрета, щоб пояснив, як бути з кожною з робіт. Втім, цього не станеться. І ми взяли на себе цю відповідальність. У листуваннях з Максимом є побажання, якою він хотів бачити виставку. І ми намагались слідувати цим побажанням. Деякі портрети залишились неназваними. Деякі мають тільки рік. Якісь з них Максим Кривцов ілюстрував власними поезіями, тож вони так і йтимуть пліч-о-пліч», – розповідають організатори.

Участь у вечорі пам'яті візьмуть Остап Сливинський, Артур Дронь, Ростислав Кузик, Григорій Семенчук, Катерина Міхаліцина, Софія Челяк, Юлія Мусаковська. Відвідувачі події за вільний донат зможуть отримати листівки з ілюстраціями від українських художників. Зібрані гроші команда організаторів передасть на збереження пам'яті про Максима Кривцова до фонду, який заснували його батьки.

Максим «Далі» Кривцов – український поет, громадський діяч та військовослужбовець. Він був учасником Революції Гідності, а з 2014 року добровільно долучився до війська й до 2015 року брав участь у бойових діях у складі 5-го батальйону ДУК «Правий сектор». Згодом, до 2019 року, був старшим кулеметником у бригаді швидкого реагування Національної гвардії України. Після демобілізації працював у Центрі реадаптації та реабілітації учасників АТО та ООС «ЯРМІЗ» і Veteran Hub.

З 2022 року Максим Кривцов приєднався до лав ЗСУ. Він був кулеметником і воював на Київщині, Харківщині, Херсонщині, Луганщині й Донеччині. У грудні 2023-го вийшла перша поетична збірка Максима «Вірші з бійниці», яку український ПЕН визнав однією з найкращих українських книжок року. Максим Кривцов загинув на Харківщині 7 січня 2024 року у віці 33 років.