Новий етномузей відкриється у Палаці мистецтв

У понеділок, 19 лютого, у Львові відкриють музей українського народного одягу та прикрас зі всіх регіонів України. Приватну колекцію впродовж 30 років збирала етнографиня та колекціонерка Роксоляна Шимчук.

«Першу свою сорочку я купила ще в минулому тисячолітті – у 1989 році на фестивалі “Червона рута”. Вже не пригадую, хто підказав, що автентичний стрій можна знайти на Буковині. Перший свій стрій я купила за студентські гроші, і він для мене був надзвичайно красивий, неперевершений. Ця сорочка у мене є, але, звичайно, тьмяніє перед шедеврами, які вдалось назбирати за ці десятки років», – пригадує Роксоляна Шимчук.

Роксоляна Шимчук

Колекціонерка зазначає, що загалом її збірка налічує декілька тисяч зразків українського народного мистецтва. Її частину можна буде оглянути в музеї. Експозиція поділена за регіонами: Гуцульщина, Покуття (Городенківське, Снятинське, Коломийське), Буковина, Поділля, Львівщина, Волинь, Бойківщина, Подніпров’я та Лівобережна Україна. У майбутньому там будуть також тимчасові виставки та експозиції. За грантової підтримки у музеї створять аудіогіди чотирма мовами. Після оцифрування колекції засновниця планує створити інтерактивний сайт.

Музей відкриють у підвальному приміщенні Палацу мистецтв на вул. Коперника, 17. Перед облаштуванням експозиції його капітально відремонтували, осушили. Концепцію музею розробив архітектор Віктор Романинець. На першому поверсі над ним вже працює етногалерея із сучасними дизайнерськими речима, предметами побуту та прикрасами Роксоляни Шимчук.

Для соціальних груп та військових вхід до музею буде безкоштовний, авторські екскурсії – за домовленістю.