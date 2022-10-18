Реставратори відновили деякі елементи брами замість втрачених у радянський час

У Львові в межах міської програми співфінансування відреставрували металеву браму в будинку на вулиці Степана Бандери, 4. Реставрація брами тривала близько трьох місяців. Про це повідомляє Бюро спадщини.

Будинок в стилі сецесії був спроектований львівськими архітекторами Владиславом Дердацьким та Вітольдом Мінкевичем і побудований у 1909 році фірмою Івана Левинського.

«Стан брами до реставрації був поганий. Частина декоративних елементів була втрачена, дверні полотна, особливо в нижній частині, були в корозії, дверні ручки були втрачені, а засклення змінене в радянський період. Все це довелося відновлювати», – розповів реставратор Юрій Миколаїшин.

Брама на вулиці Бандери, 4 до і після реставрації

Окрім цього, фахівці виготовили та встановили нові клямки та замінили засклення вікон та світлика.

«Загальна вартість робіт становила близько 74 600 грн. З них місто оплатило 70%, а мешканцям довелося додати 22 400 грн свого внеску», – розповів директор ЛКП «Бюро спадщини» Павло Богайчик.

Міська програма з відновлення історичних брам за співфінансування з мешканцями триває вже не перший рік. Недавно запрацювала програма з відновлення історичних вікон, а також за фінансової участі мешканців відновлюються балкони в історичній частині міста. У 2022 році «Бюро спадщини» управління охорони історичного середовища отримало ще 55 заявок на реставрацію історичних брам, 41 заявку на реставрацію історичних вікон та 9 заявок на заміну металопластикових вікон на дерев’яні.