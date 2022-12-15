Під час обшуків поліція та СБУ вилучила продукції на 10 млн грн

Троє львів’ян організували продаж контрабандних електронних сигарет. Товар продавали через спеціально створений телеграм-канал, а також у місцевих магазинах. Під час обшуків поліція вилучила продукції на 10 млн грн.

«Під час проведення ряду обшуків у магазинах та за місцями проживання фігурантів виявили більш як 28 тис. електронних сигарет відомої іноземної марки на загальну суму понад 10 млн грн. Також вилучили автомобілі, якими здійснювалось транспортування підакцизних товарів, чорнову бухгалтерію, мобільні телефони, сервери, а також 16 млн грн готівкових коштів, отриманих внаслідок злочинної діяльності та інші речові докази по справі», – повідомила 15 грудня Львівська обласна прокуратура.

Попередня вартість усього вилученого майна – близько 30 млн грн.

Проводяться експертизи. Розслідування проводить Бюро економічної безпеки за ч. 1 ст. 199 ККУ (зберігання з метою використання при продажу товарів незаконно виготовлених чи підроблених марок акцизного податку) та ч. 1 ст. 204 (незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, тютюну, або інших підакцизних товарів).