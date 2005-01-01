У Львові виставили на продаж майно збанкрутілої «Львівської макаронної фабрики»

Збанкрутілу «Львівську макаронну фабрику» оцінили у майже 250 млн грн

У Львові, 1 лютого, відбудеться аукціон з продажу цілісного майнового комплексу збанкрутілої ВАТ «Львівська макаронна фабрика», розташованого на вул. Городоцькій, 170. Про це повідомили у Львівській міськраді, посилаючись на оголошення, оприлюднене на сайті Міністерства юстиції.

У складі цілісного майнового комплексу підприємства є адміністративний корпус, виробничі корпуси, склади, млин, гараж та технологічні споруди, основні засоби та рухоме майно, згідно переліку вказаному в оголошенні. Загальна площа приміщень, виставлених на продаж, становить 10 084 м2. Його вартість становить 247,3 млн грн.

Заявки для участі в аукціоні прийматимуть до 17:00 15 січня.

Аукціон на замовлення ліквідатора проводитиме ПП «Укртторгцентр» на вул. Кульпарківській,93.