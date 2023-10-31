MamaRika потішить фанатів у Львові

13 листопада у клубі Malevich виступить одна з найвідоміших українських співачок MamaRika. Початок концерту о 19:00, повідомили організатори Clever Production.

MamaRika – українська pop- та R’n’B-зірка, self-made woman та інфлюенсер з загальною аудиторією більше ніж 1 000 000 підписників. Артистка двічі входила до списку найкрасивіших жінок України за версією журналу «Viva!» і стала однією з найуспішніших українських зірок шоу-бізнесу за версією журналу «Фокус».

MamaRika / Фото Clever Production

2021 рік став переломним в житті MamaRika – співачка народила первістка і кардинально змінила свій стиль в музиці. На зміну пристрасному хіп-хопу, фанку та R’n’B приходить зворушлива і дуже особиста лірика в стилі рор, яка миттєво виштовхує пісні на перші щаблі всіх радіо- та стрімінгових чартів. Трек «KAVA» третій рік є однією з найпрослуховуваніших пісень України в щорічних звітах сервісу Spotify.

Всі подальші треки MamaRika, такі як «На руках», «Сину», «Як ти там живеш», «Щастя», «Зоря» стали безумовними хітами, про що свідчать звіти радіостанцій та національні топ-чарти Apple Music та Spotify.

Але на цьому MamaRika не зупиняється. Вона активно підтримує молодих та перспективних українських артистів. Так, вона випускає дуетні пісні зі співаком YAKTAK і співачкою KOLA, кліпи на які миттєво посідають перші місця в трендах YouTube. Кожна з пісень MamaRika здобуває любов слухачів, що підтверджують мільйони переглядів кожного з кліпів.

Не забуває співачка і про волонтерську роботу. Вона активно допомагає Збройним силам України регулярними особистими донатами від своєї родини, зборами у своїх соціальних мережах та виступами з благодійними концертами по всьому світу.

Придбати квитки можна за посиланням.

Відеокліпи MamaRika, які надихнуть на відвідування концерту