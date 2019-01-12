У Львові визначили найкращу льодову скульптуру. Фото дня

КультураКатерина Родак, 12 січня7320

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У суботу, 12 січня, у Львові обрали переможця конкурсу льодових скульптур – фігуру «Танець ангелів» скульптора Мар’яна Короля. Друге місце у конкурсі, приз глядацьких симпатій, виграла скульптура «Спіраль часу» Гордія Старуха. Нагадаємо, темою цьогорічного конкурсу крижаних скульптур була творчість Іоана Георга Пінзеля. У конкурсі взяло участь 9 львівських скульпторів.

Усі фото Євгена Кравса для ZAXID.NET

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