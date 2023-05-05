Щороку на Львівщині виявляють 160 випадків меланоми, 11% хворих з цим захворюванням помирають до року

У травні на Львівщині розпочинають обстеження мешканців Львівщини з метою раннього виявлення раку шкіри, зокрема, меланоми. Усіх громадян, які мають родимки, невуси, пігментні плями, незрозумілі невеликі пухлини на шкірі тощо, просять пройти обстеження, аби не пропустити моменту, коли злоякісне захворювання піддається лікуванню і його можна назавжди позбутися. Уже визначено медзаклади і визначено години, де мешканці області зможуть пройти обстеження.

«Меланома – одна з найбільш злоякісних пухлин шкіри в онкології з досить швидким розвитком. Щороку на Львівщині діагностують до 160 випадків меланоми з 11% відсотковою смертністю серед них. Раннє виявлення підозрілих пігментованих новоутворів шкіри надає можливість вчасного хірургічного лікування з повним одужанням хворих. Причиною виникнення меланоми вчені вважають надмірну засмагу, наявність множинних пігментованих невусів та спадковий чинник. Небезпечна меланома раннім гематогенним метастазуванням з ураженням печінки, легень, кісток», – повідомила експертка департаменту охорони здоров’я ЛОВА з дерматовенерології Орися Сизон.

У більшості випадків меланома виглядає як пухлина шкіри темного кольору, інколи кровоточить при дотику, з нерівними краями. Але вона може бути досить різноманітного кольору і форми. Попередній діагноз можна встановити при дерматоскопії.

Для полегшення виявлення симптомів новоутворів шкіри є спеціальна абревіатурна таблиця, яка допомагає стежити за станом невусів – АККОРД:

А – асиметрія (родимку умовно можна розділити на 2 рівні частини);

К – краї (повинні бути рівні);

К – кровоточивість;

О – окрас (рівномірний);

Р – розмір (чим більша родимка, тим небезпечніша);

Д – динаміка (будь-які зміни – колір, краї, тріщини, тощо).

Обстеження, яке розпочинається на Львівщині, дозволить людям, котрі з різних причин не знають куди звернутись з проблемою, заперечити або підтвердити їхні підозри.

Обстеження здійснюватимуть у таких закладах:

8 травня, 10:00-13:00 – Державна установа №29, м. Львів, вул. Скорини, 22.

9, 16, 18, 22 травня, 9:00-10:00, 11, 24 травня, 18:00-19:00 – ТзОВ ЛЕОДЕРМ, м. Львів, пр-т. Червоної калини, 29А.

9, 16, 18, 22 травня, 9:00-10:00, 11, 24 травня, 18:00-19:00 – ТзОВ ЛЕОДЕРМ-Україна, м. Львів, вул. Залізнична, 7.

10 травня, 9:00-15:00 – Львівський торгово-економічний університет, м. Львів, вул. Туган-Барановського, 10.

10 травня, 11:00-15:00 – КЗ ЛОР ДПМРЦ «Довіра», м. Львів, вул. Короленка, 1.

11 травня, 10:00-12:00 – ЗДО «Дубочок», Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Зубра, вул. Івана Франка, 20б.

11 травня, 12:00-14:00 – ТзОВ «Краківський ринок», м. Львів, вул. Базарна, 11.

11, 15, 17 травня, 11:00-13:00 – ФОП Якубович Г.М. Дермато-косметологічний центр, м. Львів, вул. Дороша 3/1.

12-16 травня, 10:00-12:00 – Студія Тетяни Луцик, м. Львів, вул. Хімічна, 20.

15 травня, 10:00-13:00 – Ліцей № 93 ЛМР, м. Львів, вул. Кос-Анатольського, 10.

15 травня, 11:00-14:00 – Ліцей міжнародних відносин ім. В. Стуса ЛМР, м. Львів, вул. Повстанська, 14.

15 травня, 9:00-15:00 – Львівська медична академія ім. Андрея Крупинського, м. Львів, вул. Дорошенка, 70.

15-19 травня, 10:00-12:00 – ТОВ ЦДЕМ «ПАНАЦЕЯ», м. Львів, вул. Квітки-Основяненка, 26а.

15-20 травня (запис через ел.скриньку) – МЦ св. Параскеви, м. Львів, пр-т Червоної калини, 64, вул. Шевченка, 19.

16 травня, 9:00-15:00 – ПАТ «Львівобленерго», м. Львів, вул. Сяйво, 10.

16 травня, 9:00-15:00 – Державна установа «Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб», м. Львів, вул. Круп’ярська, 27.

17 травня, 9:00-15:00 – Шевченківська районна адміністрація м. Львова, м. Львів, вул. Липинського, 11.

17 травня, 10:00-15:00 – Д/У №3, м. Львів, вул. Коновальця, 124.

17 травня, 11:00-15:00 – КЗ ЛОР ДПМРЦ «Довіра», м. Львів, вул. Короленка, 1.

17 травня, 11:00-14:00 – Середня загально-освітня школа №63, м. Львів, вул. Личаківська, 171.

18 травня, 9:00-15:00 – КНП ЛОР «Львівський обласний шкірно-венерологічний диспансер», м. Львів, вул. Коновальця, 1.

18 травня, 8:00-12:00 – Середня загально-освітня школа №49, м. Львів, Ольги Басараб, 4.

19 травня, 10:00-16:00 – Обласна бібліотека для юнацтва ім. І. Іваничука, м. Львів, пл. Ринок, 9.

19 травня, 10:00-15:00 – Д/У 133, м. Львів, вул. Грінченка, 18.

22 травня, 8:00-13:40 – КНП ЛОР «Львівський обласний шкірно-венерологічний диспансер», м. Львів, вул. Коновальця, 1.

22 травня, 13:40-19:00 – КНП ЛОР «Львівський обласний шкірно-венерологічний диспансер», м. Львів, вул. Коновальця, 5.

22 травня, 14:00-16:30 – 7-ий гуртожиток ЛНМУ імені Данила Галицького, м. Львів, вул. Мечникова, 8А.

22 травня, 12:00-14:00 за попереднім записом – Клініка Туркевичів MEDESTET, м. Львів, вул. Антоновича, 63.

22-23 травня, 9:00-19:00 – «НОВОДЕРМ», м. Львів, вул. Сахарова, 82.

23 травня, 9:00-15:00 – УАРНЕТ, м. Львів, вул. Свінціцького, 1.