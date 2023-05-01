До 70% випадків меланоми шкіри виникає в ділянці пігментної плями чи родимки

За три місяці цього року, за даними Львівського онкологічного регіонального лікувально-діагностичного центру, виявлено вже 41 випадок меланоми, з яких чотири – у четвертій стадії. Щороку на Львівщині виявляють приблизно 160 випадків меланоми, 11% хворих з цим захворюванням помирає до року.

За словами заступника директора Львівського онкоцентру Олега Дуди, головне питання в тому, аби виявити меланому на ранній стадії, бо тоді вона піддається лікуванню і її можна повністю позбутися. Якщо захворювання виявлено на пізній стадії, то його важко лікувати і воно дуже дороге і для держави, і для пацієнта.

Меланома – це злоякісне новоутворення шкіри. Одне з найбільш небезпечних захворювань серед усіх ракових захворювань шкіри, оскільки розповсюджується через лімфу і кров майже в усі органи. До 70% випадків меланоми шкіри виникає в ділянці пігментної плями чи родимки. Вона може дати метастази в легені, нирки, печінку, мозок тощо і хворі, здебільшого, помирають від тих ускладнень.

До онкологів Центру звернулася мешканка Львівщини на сьомому місяці вагітності, в якої виявили велику меланому тулуба. Вона настільки швидко росла (мала понад 5 см, а онкологи прагнуть виявляти її до 2 мм), що онкохірурги не могли чекати, поки жінка народить, її довелося терміново оперувати під наркозом. На щастя, і з жінкою, і з дитиною все гаразд. Нещодавно жінка приїжджала на контрольний огляд. У неї все гаразд, з моменту операції минуло вже чотири роки.

Пухлину у жінки, за словами Олега Дуди, треба було забрати ще до вагітності, але жінка не зврнула увагу на видозмінену родимку. І те, що цей випадок завершився одужанням, скоріше виняток. Так щастить далеко не всім.

«У нашому онкоцентрі застосовується технологія визначення сторожових лімфовузлів, тих, які є найближчими до меланоми. Їх ми визначаємо радіонуклідним методом (ми єдині в Україні використовуємо цю методику). І ми з високою ймовірністю можемо сказати, чи є метастаз в сторожовому вузлі і треба робити додаткову операцію чи ні», – каже Олег Дуда.

Сьогодні, 1 травня, в Україні стартує місяць обізнаності про меланому. Упродовж травня у Львові та області будуть проходити заходи, на яких будуть безкоштовно обстежувати львів’ян і мешканців області з метою раннього виявлення меланоми. Тому всім, хто має родимки, невуси, якісь незрозумілі пухлинки чи нарости на шкірі, варто звернутися у поліклініку до дерматологів, а спеціалісти онкоцентру, за словами Олега Дуди, будуть консультувати всіх пацієнтів з підозрою на меланому, навіть тих, які не матимуть електронного скерування.