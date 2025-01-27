У Львові відкрили ресурсно-освітній форум «Точки опори». Це перший з етапів проєкту «Ресурси стійкості в освітніх спільнотах», спрямованого на адаптацію та зміцнення психологічної стійкості дітей і сімей, що постраждали від війни. Форум організовує Благодійний фонд «Рідні» за підтримки міжнародної організації World Vision Ukraine Crisis Response. Головна мета – допомогти фахівцям отримати нові знання та інструменти для ефективної роботи.

«Благодійний фонд "Рідні" дбає про безпеку і благополуччя кожної дитини. А також і фахівців, які щодня працюють з дітьми. Цей проєкт націлений на те, щоб підсилити фахівців, допомогти їм віднайти ресурс, навчити нових інструментів, щоб в складні часи вони мали можливість ефективно працювати з дітьми», – розповіла операційна директорка БФ «Рідні» Марта Грицик.

Спеціалісти з різних регіонів країни дізнаються про нові підходи до роботи з дітьми та сім’ями, отримають практичні методики для адаптації, а також ресурси для професійного розвитку. Важливий акцент зроблено на емоційній підтримці самих фахівців, адже їхнє благополуччя є ключем до ефективної допомоги іншим.

«Це вчителі, соціальні працівники та психологи загальноосвітніх шкіл. І ми будемо допомагати їм розширювати свої навички та можливості. Насамперед щоб стабілізувати себе як фахівця, набратися більше ресурсів, емоційних ресурсів, щоб якісно надавати свої послуги та виконувати свою роботу, якісно надавати підтримку дітям та сім’ям, яким вони допомагають», – розповіла проєктна менеджерка БФ «Рідні» Вікторія Шикало.

Наступний форум у межах цього проєкту відбудеться у Дніпрі. Дізнатися більше інформації про проєкт можна на сторінках соціальних мереж благодійного фонду «Рідні».