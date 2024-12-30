Батьківство та материнство – одні з найважливіших місій і найбільш відповідальних професій. На відміну від інших видів діяльності, у вихованні дітей батьки далеко не завжди мають фахову підтримку. Кризи, складні життєві обставини, виклики, різні потреби в різних дітей та інші фактори впливають на те, вдається чи не вдається сім’ї впоратися самотужки. У межах проєкту благодійного фонду «Рідні», що реалізується за підтримки ЮНІСЕФ, фахівці надають комплексну підтримку сімʼям у складних життєвих обставинах (СЖО) та альтернативних форм сімейного виховання.

Роль та обов’язки асистента сім’ї

Кожна сім’я, яка потребує допомоги, безкоштовно отримує послуги асистента сім’ї, психолога та психотерапевта. Робота фахівців полягає у підтримці батьків і дітей, спрямована на підсилення батьківських компетенцій, зокрема через серію тренінгів за програмою «Батьківський оберіг». Метою проєкту є допомога сім’ям у подоланні складних життєвих обставин (СЖО) і збереження біологічних сімей.

Підтримка фахівців має кілька етапів. Спочатку асистенти сім’ї виявляють сім’ї у СЖО або сім’ї, які в тій чи іншій формі прийняли в сім’ю дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування. Тоді асистенти здійснюють візити до цих сімей, фіксують їхні потреби, розробляють індивідуальний план роботи й визначають, які послуги потрібно буде надати.

Олена Дук – асистентка сім’ї, яка співпрацює з фондом у межах проєкту «Підсилення спроможності громад задля благополуччя дітей». Вона супроводжує сім’ї, спілкується з ними, розповідає про послуги, які вони можуть отримати. На початку проєкту асистентка з психологинею та психотерапевткою організували зустріч зі службою у справах дітей і напрацювали спільний план роботи. За три місяці супровід отримали близько 70 сімей.

«Самбірську громаду, у якій ми працюємо, знаю досить добре. На старті проєкту фонду “Рідні” контакти сімей нам надала служба у справах дітей. Почали працювати зі сім’ями, які виховують дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Далі охопили й інші категорії: внутрішньо переміщені особи (ВПО), сім’ї у СЖО, багатодітні сім’ї. Крім того, вдалося налагодити співпрацю зі старостами сіл, які також діляться контактами сімей, що мають різні потреби», – розповідає Олена Дук.

Асистент сім’ї складає акт оцінки потреб, у якому фіксує різну інформацію про сім’ю: її членів, їхні дати народження, хто де працює чи навчається, контактні дані, адресу, опис кожного члена сім’ї, стан здоров’я, емоційний і матеріальний стан тощо. Це дозволяє визначити, яка допомога потрібна першочергово. Згодом асистент сім’ї залучає до роботи психолога та психотерапевта для індивідуальних і групових консультацій, психотерапевтичних сесій з дітьми та їхніми батьками, опікунами.

Деякі сім’ї вже повністю завершили роботу з фахівцями, пройшли курс психотерапії. Однак вони й далі можуть брати участь у програмі «Батьківський оберіг», яка спрямована на розвиток батьківських компетенцій. Зокрема сім’ї можуть поглибити знання про емоційну стабільність, фінансову грамотність, статеве виховання, ресурсність та інші теми, які є ключовими для стабільності та зростання сім’ї, виховання дітей.

Фахівці фонду постійно тримають контакт зі сім’ями, з якими працюють чи працювали.

Фахівці фонду постійно тримають контакт зі сім’ями, з якими працюють чи працювали

«Якщо ми взялися супроводжувати сім’ю, то я відразу кажу: ви можете звернутися до нас з будь-якими питаннями. Наприклад, серед клієнтів є сім’я, яка виховує хлопчика з аутизмом. Він уже повнолітній, але потрібна допомога з різними документами для оформлення пенсії, ми супроводжуємо. Я в курсі всього, що відбувається в сім’ях. Вони знають, що можуть вільно почуватися й ділитися різними потребами. До того ж маю для себе правило: живий контакт з кожною людиною хоча б раз на місяць», ― каже асистентка.

Олена Дук ділиться, що проєкт, хоча й триває відносно недовго, уже має добрі результати. Сім’ї не просто перебувають під постійним наглядом ― їм справді щиро допомагають змінювати життя на краще, виходити зі складних життєвих обставин, шукати вирішення різних проблем тощо. Першочерговим є забезпечення інтересів дитини, яка зростає в сім’ї.

За словами асистентки, робота з кожною категорією клієнтів має свої особливості.

«У нас є кілька сімей, які прийняли дітей. Це був їхній внутрішній поклик, бажання поділитися турботою, любов’ю, добротою з дитиною, яка цього потребує. У цих батьків чи опікунів інша мотивація в роботі з фахівцями. Сім’ї в СЖО мають справу з іншими викликами. Буває, хтось із батьків має залежність тощо. Вони самі мають усвідомити, що їм потрібна допомога, бо часто не визнають наявність проблеми. Цим сім’ям комфортно жити у своєму світі, так би мовити. Однак з такими сімʼями важливо працювати і вони йдуть на контакт, а ми бачимо зміни», ―зазначає Олена Дук.

Найбільше запитів, за словами Олени Дук, у громаді мають сім’ї ВПО. Здавалося б, люди уже могли б адаптуватися до нових умов життя. Однак той стресовий, травматичний досвід, який їм довелося пережити через війну, досі не дає рухатися далі. Крім того, більшість дорослих ВПО – жінки, чоловіки або сини яких у лавах Збройних сил. Це постійна напруга, у стані якої людина також потребує допомоги психологів і психотерапевтів.

Асистентка сім’ї ділиться, що робота в благодійній сфері – її внутрішній поклик. Олена Дук знає, наскільки важить у житті людини підтримка. Саме тому вона завжди відкрита до клієнтів, до їхніх потреб. Особисте залучення, зацікавлення та близький контакт фахівців зі сім’ями допомагає вибудувати довіру та сприяє реальним змінам у становищі цих сімей.

Психологічна допомога сім’ям

Буває, що сім’ї, бачачи певну проблему, починає шукати її вирішення. Однак проєкт «Підсилення спроможності громад задля благополуччя дітей», що реалізується БФ «Рідні» за підтримки ЮНІСЕФ дозволяє пропрацювати її комплексно, поглянути на ситуацію з різних сторін, надати підтримку і дорослим, і дітям, адже є ситуації, коли покоління не можуть порозумітися. Робота кожного спеціаліста доповнює роботу інших.

Зоряна Спринська ― психологиня, що співпрацює з фондом у межах проєкту та консультує у Самбірській і Рудківській громадах. Саме до неї асистенти сім’ї скеровують людей, яким потрібна допомога психолога, які зацікавилися послугою.

«Я проводжу індивідуальні заняття з дітьми й батьками за їхніми запитами. Інколи достатньо діагностичної, психолого-консультативної роботи. Якщо потрібне більш глибинне втручання, скеровуємо сім’ю до психотерапевта. Щотижня в нас відбуваються тренінги для батьків за програмою “Батьківський оберіг”. На них приходять сім’ї, що прийняли дітей у сім’ю, батьки, що мають інвалідність або виховують дітей з інвалідністю, сім’ї в СЖО, а також ВПО. Серед них, до слова, багато бабусь, які виховують онуків, бо їхні батьки на фронті», – розповідає психологиня.

Зоряна Спринська співпрацює з місцевими школами. Психологиня спілкується зі соціальними педагогами, класними керівниками. Переважно вони добре обізнані зі ситуацією в класах і навіть у сім’ях учнів. Уже за запитами педагогів Зоряна Спринська проводить групові консультації. Здебільшого актуальними темами є булінг, робота з емоціями, вирішення конфліктних ситуацій.

Зустріч у межах «Батьківського оберегу» триває приблизно три години. За словами психологині, їх відвідує щоразу орієнтовно 15 осіб. Кількість може змінюватися.

«На кожен тиждень програми ми маємо розроблений тренінг на іншу тематику. Більшість сімей, які мають дітей під опікою тут, у Самборі, ― це рідні бабусі й дідусі. З різних причин їхні діти не можуть виховувати своїх дітей. Звісно, їм цікаво зрозуміти сучасні тенденції та потреби, стати ближчими до молоді, налагодити контакт і бути добрими вихователями. Свої запити мають і сім’ї, що виховують біологічних дітей, але перебувають у СЖО. Крім лекцій, маємо багато практичних занять, застосовуємо арттерапевтичні техніки», – розповідає Зоряна Спринська.

Бабусі й дідусі зрозуміти сучасні тенденції та потреби, стати ближчими до молоді

Батьки звертаються до психолога з різними питаннями. Наприклад, діти розвиваються в іншому темпі, ніж їхні ровесники. Через це вони мають труднощі в школі, зазнають цькувань чи відчувають себе «не такими». Інша група – сім’ї, у яких виховуються діти з інвалідністю.

«Ми пояснюємо батькам, як бути з тим чи іншим діагнозом. Не всі можуть вчитися у школі на відмінно, отримувати найвищі бали. І не в цьому сенс. Першочергове завдання дитини – бути щасливою. За потреби зустрічаємося з асистентами вчителів у класах, які мають забезпечувати інклюзивний навчальний процес, і пояснюємо їм, як правильно поводитися з дітьми з особливими освітніми потребами: не принижувати, не цькувати, не звинувачувати», ― додає Зоряна Спринська.

Третя категорія – сім’ї, у яких діти передпідліткового або підліткового віку. Вони починають відстоювати власну думку, кордони, не слухають батьків. І тоді ми говоримо про те, як мотивувати дітей вчитися, як з ними домовлятися, як піклуватися про ментальне здоров’я тощо.

Ще одна мета проєкту – збереження біологічних сімей, якщо ситуація дозволяє. Фахівці застосовують індивідуальний підхід у роботі з кожною сім’єю. Принаймні за час його існування вилучення дітей із сімей у громаді не відбувалося. Зоряна Спринська каже, що спостерігає позитивну динаміку у батьків.

«Щоразу після зустрічі чуємо: “Ми ніколи не замислювалися над тим, наскільки це питання важливе”, “ми не думали, що зі сторони дитини це має такий вигляд”, тощо. Тренінги за “Батьківським оберегом” дуже ефективні. Важливо, що нам вдається пояснити батькам, що кожна дитина унікальна. Що не можна вимагати посидючість у дитини, яка має розлад дефіциту уваги і гіперактивності, чи, наприклад, аутизм. Кредо батьківства – щастя. І батьків, і дітей. Одна дитина, що має РДУГ, під час занять уже стала трохи спокійнішою. Менше агресії, більше уважності та запам’ятовування. Змінам потрібен час. Та й булінг вирішити надзвичайно складно. Але діти принаймні мають знати, що розповісти комусь про цькування – це не сором, а обов’язок. Це не означає, що вони слабкі. Діти мають захистити власну особистість, психічне та фізичне здоров’я. Тому їм варто знати, до кого можна звернутися», – розповідає Зоряна Спринська.

«Кредо батьківства – щастя. І батьків, і дітей»

«Психотерапія потребує індивідуального підходу»

Олена Познякова – психотерапевтка, що співпрацює з фондом у межах проєкту. Вона каже, що більшу частину серед її клієнтів становлять сімʼї ВПО. Це люди з Києва, Харкова, Лисичанська. Здебільшого сім’ї, з якими доводилося працювати, не звикли звертатися до психологів чи психотерапевтів. Але через комунікацію, через програму «Батьківський оберіг» вдалося запевнити, що користуватися послугами таких фахівців ― це про турботу про себе, близьких і про покращення якості різних сфер життя.

«Сім’ї у складних життєвих обставинах потребують постійного супроводу не лише психолога чи психотерапевта, але й соціальних служб, які можуть допомогти з дитиною. Діти або батьки мають інвалідність, захворювання, часом це про безробіття, залежності. Маємо сім’ю, у якій мама виховувалася в інтернаті, родичів немає. У неї інвалідність, у сина ― теж, через аутизм. Уже 18 років жінка сама з усім цим. Сеанси психотерапії стали для неї місцем підтримки. Я часто телефоную цій жінці, спілкуємось. А ще в нас є багатодітна мама, найменшій дитині п’ять місяців. Вона не може часто приходити на наші зустрічі, то ми спілкуємося також по телефону. Хоча кількість консультацій у нашому проєкті обмежена до десяти, є випадки, коли ми їх продовжуємо, бо людина має потребу», – розповідає Олена Познякова.

Олена Познякова пояснює, що психотерапія потребує індивідуального підходу до кожного клієнта. За її спостереженнями, люди, які мають інвалідність, здебільшого мають непропрацьовані травми дитинства. Тому перший крок у роботі з ними ― вислухати про дитячі роки. Навіть активне слухання і співчуття здатне дати людині ресурс. Якщо є потреба та бажання заглибитися у травму, зцілитися, то сеансів психотерапії потрібно більше.

«ВПО більше обізнані про психотерапію, бо існує чимало ініціатив, які надають таку допомогу цій категорії людей. Вони стараються завжди використати цю можливість. Це люди, які пережили травматизацію через війну, стрес через вимушений переїзд в іншу частину країни, зіткнулися з мовним бар’єром, який подолали, і з бар’єром в оренді житла, який залишається й досі. Зростають ціни на житло, люди незадоволені, відчувають багато злості та агресії. У багатьох жінок чоловіки на фронті, це додаткове хвилювання. Сім’ї часто на межі розлучення, бо стосунки на відстані стали складним випробуванням. Дітей зі сімей ВПО не приймали однолітки в школі, з ними не хотіли дружити. Дві мами навіть перевели дітей в інші навчальні заклади», – розповідає Олена Познякова.

Родини, які прийняли дітей, уже відчувають прогрес. Вони продовжують відвідувати програму «Батьківський оберіг», хоча багато з них уже закінчили психотерапію. Олена Познякова ділиться, що клієнти позбавляються закоренілих принципів виховання, які зараз є неефективними. Вони вчаться спілкуватися з дітьми, домовлятися, шукають ключові слова, встановлюють правила, більше розуміють власні та дитячі емоції. Атмосфера в сім’ї стає більш врівноваженою.

Клієнти позбавляються закоренілих принципів виховання, які зараз є неефективними

Є позитивна динаміка і серед сімей ВПО. Дехто з батьків міг покарати дитину (знову ж таки, наслідки власного дитинства та виховання), а потім дуже картав себе за це. Зараз у них є чітке усвідомлення, що виховання можливе без крику, фізичних покарань. Вчаться будувати авторитет на іншому ґрунті.

У психотерапію людина приходить за своїм бажанням. Переважно ми звикли більше цінувати те, за що заплатили. До безкоштовних послуг зберігається певний відсоток недовіри, невпевненості в їхній якості. Але Олена Познякова розповідає, що ситуація в громаді, де вона працює, почала змінюватися. Люди, які вже почали психотерапію чи закінчили курс, діляться хорошими відгуками зі знайомими, радять звернутися до фахівця. З’являється більше довіри.

«Як дітям, так і дорослим важливо надавати початкові знання з психології. Що таке стрес, чому наше тіло має ті чи інші реакції на конкретні подразники, що таке панічна атака. Ми нервуємося не тому, що погані, а тому, що це адекватна реакція на подразник ззовні. Підлітки, наприклад, мало знають свої емоції. Дорослі часто теж. А батьки насправді мають вчити дитину розрізняти емоції ще змалку: “Я бачу, що ти плачеш. Тобі боляче”. Тому говоримо про відчуття в тілі, почуття, міміку, спостереження за собою та дитиною, як давати раду з усім цим тощо», – зазначає Олена Познякова.

Психотерапевтка каже, що один з основних принципів у її роботі зі сім’ями – завжди тримати двері відчиненими. Бувають моменти недовіри чи безвідповідальності, коли люди не приходять на запланований сеанс не попередивши і не передзвонивши після. Але тоді до них телефонує Олена Познякова: чи все гаразд, чи, можливо, є якісь проблеми, з якими треба допомогти.

«Був випадок, коли жінка не прийшла на консультацію з певних причин. Я запропонувала зателефонувати тоді, коли їй буде зручно. І клієнтка повернулася до мене через півтора місяця. Але це було усвідомлене рішення. Це я називаю відчиненими дверима: не допитуватись, не нав’язуватися, не набридати, але завжди бути поруч, коли людина зважиться на крок до змін. Середовище довіри стає місцем підтримки», – каже психотерапевтка.

*Цей матеріал було створено благодійним фондом «Рідні» за сприяння ЮНІСЕФ та фінансової підтримки Федерального міністерства економічного співробітництва і розвитку Німеччини (BMZ) через державний банк розвитку KfW та Австрійської Агенції Розвитку (ADA). Зміст матеріалу є виключно відповідальністю благодійного фонду «Рідні» та не обов’язково відображає точку зору ЮНІСЕФ, Федерального міністерства економічного співробітництва і розвитку Німеччини (BMZ) та державного банку розвитку KfW й Австрійської Агенції Розвитку (ADA).