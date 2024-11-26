Форум «Коли додому?» було організовано, щоб привернути увагу до проблем дітей, які перебувають в інституційних закладах або ж можуть туди потрапити. Під час заходу обговорювали, як розірвати коло сирітства в Україні і зберегти біологічні сім'ї. Форум провели благодійний фонд «Рідні» та управління «Служба у справах дітей» ЛМР за підтримки Уряду Великої Британії.

«Ціль форуму – об'єднати ключових стейкхолдерів: соціальні служби, органи місцевого самоврядування спільно з громадським сектором для пошуку оптимальних шляхів вирішення важливих питань у сфері захисту дітей, превенції сирітства та роботи з сім’ями, які перебувають у складних життєвих обставинах», – наголосила директорка благодійного фонду «Рідні» Мар'яна Романяк.

Ціль форуму – пошук оптимальних шляхів вирішення важливих питань у сфері захисту дітей

Директорка департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради Валентина Бартошик зазначила, що для Львова важливим є те, щоб кожна дитина зростала у сім’ї.

«Я акцентую увагу на превенції. Наше спільне завдання – зробити так, щоб сім’я змогла подолати всі виклики і труднощі та пройти це випробування. Щоб збереглася сім’я і діти виховувалися разом з батьками. Я вважаю, це наше головне завдання», – сказала Валентина Бартошик.

Вона наголосила, що Львів відкритий для співпраці з громадськими організаціями та міжнародними донорами у сфері захисту прав дитини.

«Для нас це важливо, ми пробуємо спільно працювати щодо розробок і стандартів захисту дитини, ми вже пройшли етап відбору команд і почали залучення молоді, самих дітей в цьому напрямку. Для того, щоб в кожній організації, в кожному середовищі, де перебуває дитина, було розуміння процесу, яким чином зробити так, щоб дитина почувалася в безпеці», – зазначила Валентина Бартошик.

Перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко додав, що місто завжди готове підтримувати сім’ї, які подарували дітям, позбавленим батьківського піклування, дім.

Андрій Москаленко зазначив, що місто завжди готове підтримувати сім’ї, які подарували дітям дім

«Це велика віра і велика опіка, яку роблять сім'ї, вирішуючи прийняти дитину у родину. Коли розуміють, для чого це потрібно – щоб дати дітям домівку. Нехай таких сімей буде якнайбільше, повних віри і любові, а ми, як місто, завжди підтримаємо», – зазначив у вітальному слові Андрій Москаленко.

Назва форуму «Коли додому?» – символічна. Це питання відображає глибоке прагнення дітей до стабільності, безпеки та повернення в родинне середовище.

«"Коли додому?" – це те питання, відповідь на яке чекає кожна дитина, яка проживає в інтернатному закладі. І нам, дорослим, треба якнайшвидше дати відповідь на це питання, щоб кожна дитина зрозуміла, що її чекають вдома, що в неї є безпечний дім», – зазначила Мар'яна Романяк.

Назва форуму «Коли додому?» – символічна

Форум об'єднав представників органів місцевого самоврядування, спеціалістів служб у справах дітей та центрів надання соціальних послуг, а також громадський сектор з Львівської, Івано-Франківської, Миколаївської, Київської, Закарпатської, Волинської та інших областей.

До форуму долучились і міжнародні доповідачі: Рейчел Кін (керівниця відділу з питань соціального відновлення та інклюзії в Україні, посольство Великої Британії в Україні); Хелен Барнз (заступниця голови департаменту реалізації проєктів міжнародної технічної допомоги посольства Великої Британії в Україні); Нінке Воппен (голова Львівського регіонального офісу Дитячого фонду ООН в Україні); Томас Ніксон Хвас (старший менеджер проєку «Дитячі оселі», «СОС Дитячі Містечка», Данія).

Варто зазначити, що форум розпочався з виступу людини, яка у своєму житті пережила болючий досвід перебування в інституційних закладах. Виступ Тетяни Перевезенцевої став голосом дітей, які й досі перебувають в інтернатах.

Форум розпочався з виступу Тетяни Перевезенцевої, яка у своєму житті пережила болючий досвід перебування в інституційних закладах

«Ми хотіли, щоб усі наступні дискусії та подальші рішення експертів, які на різних рівнях працюють в сфері захисту прав дитини, враховували і досвід молодих людей, які з середини знають весь масштаб проблем, з якими стикається дитина, позбавлена батьківського піклування», – зазначила Марія Кандиба.

Під час відкриття форуму заступниця Голови Департаменту реалізації проєктів міжнародної технічної допомоги (МТД) Посольства Великої Британії в Україні Хелен Барнз зазначила, що зараз російська агресія руйнує сім’ї і загрожує безпеці дітей. Вона наголосила, що потрібно боротися за права дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, і захищати їх від насильства.

«Україна не повинна залишатися наодинці з такими проблемами. Важливо, щоб була співпраця між урядом, державними і недержавними програмами. Важливо, щоб голос дітей був почутий», – сказала Хелен Барнз.

Співпраця з міжнародними партнерами

«Міжнародне партнерство для захисту прав дитини в Україні» – це тема однієї з панельних дискусій форуму. Зазначимо, в Україні відбувається реформа системи догляду та підтримки дітей. На цьому шляху нам важливо враховувати не лише досвід іноземних країн, задля уникнення помилок, а й мати підтримку міжнародних партнерів. Україна її вже отримує.

До прикладу, за підтримки дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ в Україні і уряду Німеччини вдалося запровадити мінімальний пакет соцпослуг для сімей, які опинилися у складних кризових ситуаціях.

«Соціальний пакет включає найважливіші та критично необхідні послуги, спрямовані на запобігання розлученню дитини з сім'єю. Надається цей пакет соцпослуг вже в 66 громадах, охоплено понад 76 тис. сімей з дітьми. Водночас викликом на сьогодні залишається масштабування цієї ініціативи», – зазначив заступник голови Координаційного центру з розвитку сімейного виховання та догляду дітей Микола Литвиненко.

Також за підтримки урядів Іспанії, Німеччини та Японії в Україні вдалося запустили проєкт ЮНІСЕФ з розвитку патронатного виховання дітей. Наразі на 1400 територіальних громад функціонує лише 395 сімей патронатних вихователів. Метою є забезпечення хоча б одного патронатного вихователя у кожній територіальній громаді.

«Міжнародне партнерство для захисту прав дитини в Україні» – це тема однієї з панельних дискусій форуму

«Однак є кілька напрямків, де ми все ще потребуємо підтримки міжнародних партнерів. Найперше – це розвиток послуг у територіальних громадах і забезпечення доступності до мінімального пакету соцпослуг. Важливо далі працювати над розвитком сімейних форм виховання. Потрібно дбати про інклюзію в життя територіальної громади і соціалізацію дітей з інвалідністю або з особливими освітніми потребами. Також потребуємо посилення кадрів у сфері соціального захисту дітей», – підсумував Микола Литвиненко.

Як зазначила під час події керівниця відділу з питань соціального відділення та інклюзії в Україні (посольство Великої Британії в Україні) Рейчел Кін, Велика Британія взяла на себе зобов'язання допомагати Україні, зокрема, у розвитку та захисті дітей.

«Наше майбутнє – за нашими дітьми. І зараз ми як ніколи маємо діяти. Особливо, коли говоримо про тих дітей, яким бракує батьківської турботи. Сьогодні ми усі разом, і віримо, що діти всюди мають право на любов та належне піклування», – сказала Рейчел Кін.

Центр, якому немає аналогів в Україні

Одне з ключових завдань форуму – презентація діяльності комунальної установи Центр соціальної підтримки сімей та дітей «Рідні» ЛМР. Ця установа була створена у 2020 році Львівською міською радою за підтримки благодійного фонду «Рідні». Центр має два відділення. Одне з них – цілодобового перебування дітей, яких з різних причин забрали з сім'ї. Тут приймають дітей від народження і до 18 років. Максимальний термін їхнього перебування у Центрі – до дев’яти місяців. За цей період із сім'єю працюють фахівці, щоб туди якомога швидше повернути дитину, якщо ж це неможливо – їй надають відповідний статус і тоді влаштовують у сімейні форми виховання. Інше відділення, яке працює у Центрі соціальної підтримки дітей та сімей «Рідні» ЛМР, називається «Служба підтримки сім'ї», воно єдине в Україні. Це відділення денного перебування, в якому надають послуги сім'ям з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах.

«Дитина має отримати в Центрі “Рідні” визначеність, кожна дитина, яка перебуває поза межами сім’ї має мати визначеність. Це мета цього Центру. Чому для дитини важлива визначеність? Потрібно, щоб вона розуміла, що в неї є майбутнє, і яке це майбутнє. Або дитина повертається в свою біологічну сім’ю, яка подолала складні життєві обставини, або отримує статус і ми далі будемо працювати для її влаштування в сімейні форми виховання», – сказав начальник управління «Служба у справах дітей» Львівської міської ради Володимир Фридрак.

Начальник управління «Служба у справах дітей» Львівської міської ради зазначив, що разом з БФ «Рідні» спершу досліджували проблему, яка полягала в тому, що при потраплянні дитини в інституційний заклад, неефективно проводилася робота з сім'єю на повернення дитини. З дитиною працювали працівники інституції, а з батьками – працівники соціальних служб за місцем проживання. Комунікація між цими людьми була неефективною. Людина, яка працювала з батьками, не до кінця розуміла потребу дитини, і навпаки.

«Через таку відсутність комплексного підходу важко було повернути дитину в сім'ю, а якщо ж повертали, то згодом дитина знову потрапляла в інституційний заклад. Ми ж хотіли розірвати цей ланцюжок», – пояснює начальник управління «Служба у справах дітей» Львівської міської ради Володимир Фридрак.

Установа була створена у 2020 році Львівською міською радою за підтримки благодійного фонду «Рідні»

У межах проєкту «Посилення потенціалу відділення “Служба підтримки сім'ї” Центру “Рідні”», який також реалізується за підтримки Уряду Великої Британії, фахівці розробляють методичні рекомендації, куди увійдуть напрацювання та авторські методики Центру «Рідні» для подальшого їх поширення на інші регіони.

«Саме систематизація та узагальнення практичного досвіду Центру “Рідні” є важливою складовою для масштабування ефективної моделі. Ми ставимо собі за мету поширювати методологію цього Центру, і сподіваємось що для інших територіальних громад цей досвід стане в нагоді. Тому для нас був цінним той факт, що до форуму долучились представники з понад 80 територіальних громад по всій Україні», – додала Марія Кандиба.

Співпраця громад та неурядових організацій

Окрім міжнародної підтримки, не менш важливою є робота в середині країни. Тож обговорили на форумі і ефективну співпрацю громад та недержавних організацій.

Серед спікерів – голова Офісу дітей та молоді «ДійМо» Кирило Невдоха. Зазначимо, що Офіс дітей та молоді «ДійМо» – це консультаційно-дорадчий орган Міністерства соціальної політики України. Він займається едукацією та популяризацією найкращих інтересів дитини. Кирило Невдоха має досвід 16 років перебування в закладах інтернатного типу, тож не з розповідей знає, якою має бути реформа, підтримка дітей і сімей, де є прогалина. До роботи Офісу долучені діти та молодь з досвідом інтернатного виховання, сімейних форм виховання.

«Це потрібно, щоб було єдине бачення і позиція, як має відбуватися реформа догляду та підтримки сімей і дітей. Працюємо над розвитком наставництва для дітей та молоді. Йдеться про те, щоб кожна дитина мала поруч надійного і безпечного дорослого, який надаватиме не лише емоційну підтримку, а й систематичну підтримку в освітньому, професійному розвитку. В пріоритеті діти, які досі живуть в інтернатному закладі, але також наставництво ми маємо популяризувати для підтримки дітей, які живуть в сімейних формах виховання, в сім'ях, що перебувають у складних життєвих обставинах. Третій напрямок – це формування спроможності дітей та молоді», – розповів голова Офісу дітей та молоді «ДійМо» Кирило Невдоха.

Він підсумував, що державні і недержавні установи, які працюють із сім'ями у складних ситуаціях, із дітьми-сиротами, позбавленими батьківського піклування, мають взаємодіяти між собою, підсилювати один одного, щоб отримати якісний результат.

Таку ж думку під час форуму висловив і начальник управління «Служба у справах дітей» Львівської міської ради Володимир Фридрак. Він зазначив, що важливою є співпраця з неурядовим сектором, оскільки він концентрує в собі дуже багато ресурсів. Водночас, щоб використовувати ці ресурси на благо сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах, дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, важливою є співпраця з урядовим сектором.

«В поєднанні співпраці урядового і неурядового секторів буде найбільше користі для тих сімей. Зараз дуже важливо для урядового сектору бути відкритим до співпраці, оскільки це дає нам можливість ставати кращими. Ми можемо залучали експертів з неурядових організацій, спільно напрацьовувати проєкти і реалізовувати їх, використовуючи той колосальний ресурс і довіру, яку зараз мають громадські організації в сфері захисту прав дітей», – зазначив Володимир Фридрак.

Важливою є співпраця з неурядовим сектором, оскільки він концентрує в собі дуже багато ресурсів

Він додав, що управління «Служба у справах дітей» Львівської міської ради вже майже 10 років успішно співпрацює з благодійним фондом «Рідні». Один із масштабних і реалізованих проєктів вже згадувався вище. Йдеться про створення комунальної установи “Центр соціальної підтримки дітей та сімей «Рідні» ЛМР.

«У чому запорука успіху – нас з фондом об'єднують спільні цінності, ми хочемо працювати для захисту дітей вразливих категорій і ми відкриті в цій співпраці до прийняття нестандартних, нетипових рішень і впроваджуємо ті практики, які раніше до нас ніхто не пробував, і це діє», – розповів Володимир Фридрак.

Також управління «Служба у справах дітей» ЛМР разом з фондом «Рідні» створили два дитячі будинки сімейного типу, це було у 2016 та 2018 роках.

«Крім цих масштабних проєктів є інша щоденна співпраця з фондом щодо популяризації сімейних форм виховання, підтримки певних сімей і сиріт», – зазначив начальник управління «Служба у справах дітей» ЛМР.

Управління «Служба у справах дітей» ЛМР співпрацює з усіма громадськими організаціями, які працюють у сфері захисту дітей у Львівській громаді.

«Наразі в нас функціонує 13 ДБСТ, 10 з них – створені у співпраці громадськими і релігійними організаціями. Ефективність громади у сфері захисту прав дітей напряму залежить від відкритості та готовності до співпраці з неурядовим сектором, а також з міжнародними благодійними організаціями», – підсумував Володимир Фридрак.

Зазначимо, на обліку у Львівській громаді перебуває 504 дитини: 168 – це діти-сироти, 336 – позбавлені батьківського піклування. Майже 92% статусних дітей у Львівській громаді влаштовані у сімейні форми виховання.

Серед спікерів форуму начальниця Служби у справах дітей Закарпатської обласної державної адміністрації Світлана Якімеліна. Вона наголосила, що на Закарпатті до кожної дитини, яка має статус сироти чи позбавлена батьківського піклування, намагаються знайти окремий підхід. Водночас Світлана Якімеліна озвучила проблему, з якою часто стикаються на Закарпатті, актуальна вона і для всієї країни. Йдеться про влаштування дітей із великих сімей, адже згідно з законом їх не можна розлучати.

«Наприклад, якщо дитина з родинної групи, де 4-10 дітей, то дуже важко влаштувати таку дитину в сімейні форми виховання. Наше законодавство забороняє роз’єднувати братів і сестер. З одного боку це правильно, але з іншого – менші діти є заручниками того, що не можуть бути влаштовані в сім'ї. Оскільки рідко кандидати готові прийняти у свою сім’ю усіх дітей. Цю проблему треба вирішувати з точки зору інтересів кожної конкретної дитини, намагаючись зберегти, де це можна, родинні стосунки між дітьми. Потрібно, щоб в правовому полі було обумовлено, за яких випадків можна роз’єднувати дітей», – зазначила Світлана Якімеліна.

Обговорили на форумі і ефективну співпрацю громад та недержавних організацій

«Зберегти не можна відібрати» – це назва виступу Світлани Якімеліної. У цій фразі немає розділових знаків.

«Я би хотіла, щоб ми поставили кому після зберегти. Це би позбавило нас багатьох проблем. Біда в тому, що велика кількість дітей набуває статусу, і ми все більше і більше працюємо, щоб їх прилаштувати. А нам потрібно зробити ставку на те, щоб зберегти біологічну сім'ю, підсилити її. Якщо сім'я опинилися в складних життєвих обставинах, то потрібно зробити все, щоб вона успішно вийшла з кризи», – підсумувала Світлана Якімеліна.

Усі фото БФ «Рідні»

Форум «Коли додому?» відвідали 120 учасників, ще понад 200 осіб долучились до онлайн-трансляції. Це свідчить про актуальність та важливість тем, які обговорювались на форумі.

«Результати форуму – це об'єднання, комунікація, можливість познайомитися один з одним, покреативити над новими ідеями, рішеннями щодо безпеки і захисту прав кожної дитини», – підсумувала директорка благодійного фонду «Рідні» Мар'яна Романяк.

Форум організовано у межах проєкту «Посилення спроможності відділення “Служба підтримки сім'ї Центру “Рідні”», який реалізує БФ «Рідні» у співпраці з управлінням «Служба у справах дітей» ДГП ЛМР та КУ «Центр соціальної підтримки дітей та сімей “Рідні”» ЛМР» за підтримки Уряду Великої Британії.