У Львівській громаді сім'ї, які опинилися у складних життєвих обставинах, не залишаються наодинці зі своїми проблемами. Їм надають фахову та комплексну допомогу у КУ «Центр соціальної підтримки дітей та сімей “Рідні”» ЛМР. Там працює спеціальне відділення «Служба підтримки сім'ї» – воно єдине в Україні і його постійно розвивають, щоб ефективно та якісно надавати послуги. І найголовніше – зберігати сім'ї.

Нещодавно реалізували проєкт «Посилення потенціалу відділення “Служба підтримки сім'ї” Центру “Рідні”». Фахівці працювали над збереженням, підтримкою та підвищенням потенціалу сімей, що потребували додаткової підтримки задля благополуччя дітей, а також поширювали кращі практики та досвід на національному рівні. Реалізовував проєкт благодійний фонд «Рідні» у співпраці з управлінням «Служба у справах дітей» та Центром «Рідні» за підтримки Уряду Великої Британії.

«Цей проєкт є одним із пріоритетних для фонду “Рідні”, оскільки він допомагає посилювати потенціал батьків в складний для родини період, тим самим забезпечуючи благополуччя дітей. Фонд спрямовує свої зусилля на підтримку батьків, сімей у кризових ситуаціях, щоб діти мали можливість залишатися у своїх родинах у безпечному та сприятливому для їхнього розвитку середовищі, а не потрапляли до інституційного закладу», – наголошує директорка БФ «Рідні» Мар'яна Романяк. Команді вдалося реалізувати усе задумане, ZAXID.NET детально розповідає про підсумки проєкту.

Цей проєкт є одним із пріоритетних для фонду «Рідні» (фото БФ «Рідні»)

Вузькопрофільні спеціалісти, індивідуальні консультації та групові заходи

Проєкт «Посилення потенціалу відділення “Служба підтримки сім'ї” Центру “Рідні”» стартував у червні 2024 року і тривав до березня цього року. Реалізовуючи його, насамперед підсилили команду Центру “Рідні” вузькопрофільними спеціалістами. Йдеться про корекційного психолога, дитячого нейропсихолога, арттренера та логопеда-дефектолога. Послугами цих фахівців могли скористатись біологічні сім'ї, що опинились у складних життєвих обставинах, сім’ї, які виховують дітей з інвалідністю або з особливими освітніми потребами, сім’ї усиновителів, а також прийомні, опікунські сім'ї та дитячі будинки сімейного типу.

«Спочатку ми хотіли охопити лише прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу, які взяли на виховання дітей з особливими освітніми потребами. Але, коли проєкт стартував, ми його розширили», – розповідає керівник управління «Служба у справах дітей» ЛМР Володимир Фридак.

Керівниця КУ «Центр соціальної підтримки дітей та сімей “Рідні”» ЛМР Наталія Фляк наголошує саме на важливості надання послуг дітям з інвалідністю, які є сиротами чи позбавлені батьківського піклування та проживають у ДБСТ, або ж у прийомних сім’ях.

«Ми таку категорію у відділенні "Служба підтримки сім'ї" не охоплювали раніше, а за підтримки Уряду Великої Британії змогли підсилити команду психологами і розвивати цей напрямок», – додає Наталія Фляк.

Під час проєкту проводили індивідуальні, групові консультації, а також різноманітні заходи. Загалом у проєкті «Посилення потенціалу відділення “Служба підтримки сім'ї” Центру “Рідні”» взяли участь: 129 сімей і понад 200 дітей. Було надано 1755 індивідуальні консультації: як дітям, так і їхнім батькам. Цікавим і важливим форматом були сімейні консультації.

«Формат заходів був різноманітним: арттерапевтичні сесії, психологічні мінігрупові консультації для дітей, воркшопи для батьків на просвітницькі теми. Зокрема, увага приділялася підтримці ментального здоров’я, розвитку навичок ефективної взаємодії з дітьми, а також розумінню етапів їхнього розвитку. Окремо акцентували на важливості своєчасного реагування на можливі порушення або тривожні сигнали. Загалом – це комплексне посилення батьківських компетенцій у найширшому розумінні», – зазначає проєктна менеджерка БФ «Рідні» Марія Кандиба.

Важливо зазначити, що з сім'ями відбувалася систематична робота.

«Наш проєкт не був орієнтований на разові консультації. Ми працювали з сім’ями у довгостроковому форматі – багато з них приєдналися ще в серпні-вересні минулого року й отримували підтримку аж до березня. Наша ключова мета – забезпечення комплексного супроводу, і цей підхід повністю виправдав наші очікування. Основний акцент робився на корекційній та розвитковій роботі з дітьми, особливо дошкільного та молодшого шкільного віку, що вимагало системного підходу. Як результат, батьки відзначили позитивні зміни як у сімейних відносинах, так і в динаміці розвитку своїх дітей», – додає Марія Кандиба.

Окрім реалізації проєкту, фахівці КУ «Центр соціальної підтримки дітей та сімей “Рідні”» ЛМР з моменту його заснування системно розробляють та впроваджують програми підтримки сімей, що охоплюють широкий спектр потреб. Вони постійно вдосконалюють ці ініціативи, оперативно реагуючи на актуальні виклики та запити, які виникають у процесі щоденної роботи.

«Це програма по роботі з дітьми, чиї батьки мають алкогольну чи наркотичну залежність, програма по роботі із залежними батьками, із дітьми, які також вживають. Також це програма професійної підготовки підлітків до вибору професії, програма по роботі з кривдниками», – розповідає Наталія Фляк.

До роботи із кожною сім'єю застосовують комплексний підхід (фото БФ «Рідні»)

Співпрацювали фахівці в межах проєкту із сім'ями внутрішньо переміщених осіб.

«Жінкам допомогли пропрацьовувати посттравматичний синдром, який вони пережили будучи в зоні бойових дій. Допомогли їм більше пізнати своїх дітей, їхню поведінку, зокрема, підлітків», – каже Наталія Фляк.

Важливо, що усі послуги надавалися безплатно, адже сім'ї, які опинилися в складних життєвих обставинах, не завжди можуть дозволити собі платні послуги фахівців.

«Я бачу, як на індивідуальні консультації приходять сім’ї, які виховують дітей з розладами аутичного спектра. Я бачу, як надія з’являється в очах їхніх батьків. Вони вмотивовані, зацікавлені. Адже сім'ї, які перебувають в складних життєвих обставинах, не можуть залучати фінансовий ресурс для оплати окремих, додаткових занять психолога зі своїми дітьми, вони не мають можливості. А цей проєкт дав можливість, щоб їхні діти із важкими захворюваннями все ж таки мали позитивну динаміку», – наголосила Наталія Фляк.

Розвиток команди проєкту та інформаційні заходи, форуми

Серед важливих напрямків проєкту – розвиток фахівців, посилення їхніх професійних навиків.

«Йдеться про проведення навчальних заходів, лекцій, семінарів, систематичних супервізій. Дуже важливо розуміти, що ресурси фахівців мають поновлюватися. Щоб вони могли надавати підтримку дітям», – зазначає Марія Кандиба.

Зокрема, в межах проєкту відбувалися навчання для фахівців з соціальної роботи денного і нічного чергування.

«Це дуже важливо, бо ця категорія працівників вигорає. Вони постійно контактують з дітьми з глибокою травмою і травмуюча поведінка дітей проєктується на працівників. Тому ця підтримка – супервізії й навчання для денних, нічних фахівців була дуже значимою», – додала Наталія Фляк.

У межах проєкту відбувалися презентаційні та інформаційні заходи, форуми (фото БФ «Рідні»)

Також в межах проєкту відбувалися презентаційні та інформаційні заходи, форуми. Влаштовували їх задля налагодження контактів з іншими областями, поширення методології роботи КУ «Центр соціальної підтримки дітей та сімей “Рідні”» ЛМР. Вони об'єднували громадський та державний сектори з усіх областей України. До прикладу, благодійний фонд «Рідні» та управління «Служба у справах дітей» ЛМР провели форум «Коли додому?». Під час заходу обговорили, як розірвати коло сирітства в Україні й зберегти біологічні сім'ї. Форум відвідали 120 учасників, ще понад 200 осіб долучились до онлайн-трансляції. Подія стала поштовхом до налагодження довгострокових партнерств.

«Ми мали можливість поділитися досвідом роботи нашої комунальної установи з колегами з усієї України. Розповісти, що ключем до успіху в роботі з сім'єю, дитина з якої перебуває в нашій комунальній установі, є комплексна робота. Завдяки такому підходу нам вдається повертати в біологічні сім'ї 40% дітей, які були вилучені», – зазначив Володимир Фридрак.

Досвід Львівської громади щодо комплексної роботи із сім'ями вже активно переймає Закарпаття.

«Ми спільно з ними напрацьовуємо стратегію, вивчаємо їхні можливості, їхні ресурси. Визначаємо, як ми можемо підсилити громади Закарпатської області, щоб вони могли перейняти нашу методологію і працювати за нею», – розповідає Марія Кандиба.

Методичний збірник

Важливою складовою проєкту стала систематизація та поширення досвіду. Задля цього команда уклала методичний збірник, де описали унікальний досвід комунальної установи Центр «Рідні», безпосередньо роботу його відділення «Служба підтримки сімей». Цей методичний збірник буде у відкритому доступі й ним зможуть скористатися усі урядові та неурядові установи, які працюють із сім'ями з дітьми і хочуть покращити свою роботу.

«Ми намагалися створити методичні рекомендації й покроково описати той досвід, який може бути взятий за основу для всіх цих зацікавлених служб, аби вони надалі впроваджували подібні комплексні підходи у роботі у своїх громадах», – розповідає методистка Ірина Мамцева.

У методичці описані передумови створення у Львові КУ «Центру соціальної підтримки дітей та сімей “Рідні”» ЛМР, особливості функціонування двох відділень Центру (відділення «Служба підтримки сім'ї», відділення «Термінового влаштування дітей»). Також детально описано комплексну роботу фахівців відділень, які спільно з працівниками служб у справах дітей проводять комплексну роботу, щоб повернути дитину додому.

Також в методичці акцентовано на важливості співпраці державних установ з громадськими задля досягнення спільної мети – повернення дитини у сім'ю.

«Нічого кращого, ніж повернути дитину до біологічної родини, немає. Таке масштабування, створення практичних рекомендацій з описом дозволить підвищити обізнаність і покращити співпрацю між органами місцевого самоврядування і громадським сектором. Ми говоримо про взаємозв'язок, стале партнерство, яке допомагає розв'язувати проблеми у сфері захисту дітей на різних рівнях», – наголошує Ірина Мамцева.

Об’єднані зусилля дають гарний результат

У Львові задля допомоги сім'ям та дітям свої зусилля вже з десяток років об'єднують благодійний фонд «Рідні» та управління «Служба у справах дітей» ЛМР. До реалізації своїх ініціатив залучають іноземних партнерів. Такий комплексний підхід дає гарні результати.

«Ми завжди обираємо напрямок, який дійсно потребує покращення. Ми йдемо від проблеми. Ми досліджуємо, яка в нас зараз є проблема в сфері захисту прав дітей, а потім напрацьовуємо варіанти, як разом можемо цю проблему вирішити. Дуже важливо також залучати іноземні організації, які мають ресурс, щоб підтримати наші ініціативи фінансово», – зазначає Володимир Фридрак.

«Співпраця фонду, міста та іноземних партнерів забезпечує комплексний підхід до розв'язання проблем сімей у кризі. Це дає можливість залучати міжнародний досвід та фінансову підтримку для розширення можливостей допомоги, підсилювати ресурси та спроможність місцевих служб, що безпосередньо працюють із сім’ями, а також впроваджувати довгострокові рішення, які запобігають кризовим ситуаціям у сім’ях та сприяють розвитку соціальних послуг», – додає директорка БФ «Рідні» Мар'яна Романяк.

Команді проєкту вдалося реалізувати усе задумане (фото БФ «Рідні»)

Вся команда проєкту зазначає, що задоволена результатами, фахівці й надалі докладатимуть максимум зусиль, щоб зберігати сім’ї, щоб діти мали змогу зростати у безпечному середовищі.

*Ця публікація профінансована Урядом Великої Британії як частина проєкту «Посилення потенціалу відділення «Служба підтримки сімʼї» Центру соціальної підтримки «Рідні», що впроваджується у співпраці з управлінням «Служба у справах дітей» ДГП ЛМР та КУ «Центр соціальної підтримки дітей та сімей «Рідні». Погляди, висловлені в цій публікації, належать автору(ам) і можуть не збігатися з офіційною позицією Уряду Великої Британії.