Управління спорту та молодіжної політики Львова спільно з Unbroken.Foundation та партнерами організовують унікальні змагання для учасників бойових дій – «Ігри Незламних». Комплексні змагання відбудуться уже наступного тижня, 4-5 жовтня, на різних локаціях міста. Про це повідомили у Львівській міській раді.

Учасникам пропонують взяти участь у таких видах спорту:

веслування на тренажерах;

настільний теніс;

пауерліфтинг;

петанк;

плавання у 4 категоріях: 50 м та 100 м вільним стилем або брасом;

стрільба з лука.

Змагання будуть відбуватися у двох категоріях: учасники бойових дій та учасники бойових дій із пошкодженням опорно-рухового апарату.

Окрім цього, для усіх учасників та глядачів влаштують показові виступи та майстерклас із боксу та футболу від ветеранів з ампутаціями ФК «Покрова-АМП». Реєстрація учасників за посиланням.