У Львові влаштують унікальні змагання для учасників бойових дій
Відбудуться вони 4-5 жовтня
Управління спорту та молодіжної політики Львова спільно з Unbroken.Foundation та партнерами організовують унікальні змагання для учасників бойових дій – «Ігри Незламних». Комплексні змагання відбудуться уже наступного тижня, 4-5 жовтня, на різних локаціях міста. Про це повідомили у Львівській міській раді.
Учасникам пропонують взяти участь у таких видах спорту:
- веслування на тренажерах;
- настільний теніс;
- пауерліфтинг;
- петанк;
- плавання у 4 категоріях: 50 м та 100 м вільним стилем або брасом;
- стрільба з лука.
Змагання будуть відбуватися у двох категоріях: учасники бойових дій та учасники бойових дій із пошкодженням опорно-рухового апарату.
Окрім цього, для усіх учасників та глядачів влаштують показові виступи та майстерклас із боксу та футболу від ветеранів з ампутаціями ФК «Покрова-АМП». Реєстрація учасників за посиланням.
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