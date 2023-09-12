Для участі потрібно попередньо зареєструватися

У четвер, 14 вересня, воїнів та їхні родини запрошують на зустріч із психологинею у Центрі надання послуг учасникам бойових дій, що працює на вул. Пекарській, 41 у Львові. Про це повідомили у Львівській міській раді.



Зустріч проведе сестра Анисія, яка сама колись була військовою та вже має чималий досвід роботи психолога з воїнами та їх рідними.

«Коли рідна людина на війні, життя стрімко змінюється і ставить перед сім'єю захисника/ці безліч викликів та питань. Зокрема: якою людина повернеться з війни, як знайти підхід та побудувати "нове життя" з рідною людиною, як розпізнати перші симптоми ПТСР, які зміни відбудуться з кожним із нас. Про це і не тільки, запрошуємо поговорити з нашим психологом», – зазначають у Центрі надання послуг учасникам бойових дій.

Зустріч у Центрі надання послуг учасникам бойових дій розпочнеться о 17:00. Для участі потрібно попередньо зареєструватися за посиланням.

Зазначимо, сестра Анисія – психологиня Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій. Вона консультує військових та їхні родини й допомагає долати кризові ситуації. Сестра Анисія працює з учасниками бойових дій понад вісім років. Раніше жінка також була військовослужбовицею та займалася парашутним спортом.

Нагадаємо, Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій вже сім років надає інформаційні, соціальні, психологічні та юридичні послуги учасникам бойових дій, а також рідним військових. Усі послуги центру є безоплатними.