Серед п'ятьох пацієнтів, яким випав шанс жити повноцінним життям, троє дітей

У Львові вперше в Україні провели спліт-трансплантацію печінки: донорський орган під час операції розділили на дві частини й успішно пересадили однорічному малюку і 20-річному чоловікові. Унікальне втручання провели спеціалісти Національного інституту хірургії та трансплантології ім. Олександра Шалімова у Першому медоб’єднанні Львова. Львівські трансплантологи тим часом пересадили дві нирки та серце. Донором втретє в історії України стала дитина, повідомили в лікарні.

Коли 15-річний хлопчик помер через крововилив у мозок, батьки прийняли непросте рішення – погодилися на донорство. «Шанс жити отримав Лука із Житомирщини, якому всього один рік та три місяці. У малюка діагностували біліарну атрезію. Печінка поступово відмовляла. Без трансплантації у хлопчика лишалося всього кілька місяців. Лука отримав меншу долю печінки, а більшу хірурги пересадили 20-річному чоловікові з Винників», – повідомили в лікарні.

Маленький Лука тепер ростиме здоровий

Здорове серце тепер б’ється у грудях 11-річного Владика з Тернопільщини. Діагноз – делятаційна кардіоміопатія – йому поставили в шість місяців. Недугу спровокувало важке запалення легень. Серце хлопчика могло зупинитися будь-якої миті: воно було втричі збільшене та аледве поміщалося в грудній клітці. Пересадку серця дитині львівські трансплантологи провели самостійно.

У грудях Владислава тепер б'ється здорове серце

Нові нирки отримали 12-річний Генннадій з Харкова та 18-річний Іван з Черкащини. Тепер вони нарешті можуть забути про апарат гемодіалізу та жити повноцінним життям.

Трансплантації органів провели тиждень тому. Нині усі пацієнти почуваються добре.