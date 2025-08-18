Минулого вікенду на території !FESTrepublic три дні тривав новий масштабний всеукраїнський книжковий фестиваль BestsellerFest 2025. Понад сотня найзнаковіших письменників України, книжковий ярмарок від півсотні видавництв з усієї країни, книжкові новинки, ексклюзиви, автограф-сесії до пізнього вечора, драйвові вечірні концерти просто неба, дитячий простір, фудкорти, зони відпочинку.

Основна програма BestsellerFest 2025 була зосереджена довкола зіркової двадцятки авторів бестселерів: Оксана Забужко, Марія Матіос, Євгенія Кузнєцова, Ілларіон Павлюк, Василь Шкляр, Ірена Карпа, Юрій Андрухович, Павло Дерев’янко, Андрій Кокотюха, Максим Кідрук, Андрій Любка, Анастасія Левкова, Мирослав Дочинець, Люко Дашвар, Ірен Роздобудько, Тамара Горіха Зерня, Ольга Войтенко, Володимир В’ятрович, Володимир Станчишин, Ярослав Грицак. Утім, знаних письменників до Львова приїхало значно більше.

Автограф-сесія Юрія Андруховича

Одночасно відбувалося по чотири події: у залах, назви яким дали імена письменників-класиків: «Франко», «Стус», «Антонич», а також у «Правді». Деякі зустрічі з авторами бестселерів ледве вмістили усіх охочих. А книжки розліталися значно швидше, ніж закінчувалися автограф-сесії. Рекордсменами із безперервного підписування книг стали Оксана Забужко та Ілларіон Павлюк. Їхні автограф-сесії тривали по три години. Уривок із нового роману Павлюка «Книга Еміля”, який вийде друком восени, продали на благодійному аукціоні для війська за рекордні 106 тис грн. За 100 тисяч гривень пішли з молотка і три книги Забужко з автографами.

«Коли бачиш так багато книг і книжкових подій та читачів в одному місці, починаєш знову вірити, що те, чим займаєшся, недаремне, що це комусь потрібно. Українська література, українська мова – наша цінність. Ми не переможемо у війні, якщо будемо нехтувати цю стратегічну цінність. Фестиваль BestsellerFest однозначно став новим простором, де ця цінність формується і розвивається», ‒ поділився враженнями від BestsellerFest відомий український письменник Юрій Андрухович.

Мав BestsellerFest і музичну складову

«На BestsellerFest ми зібрали здебільшого прозаїків, адже для поетів у нас є інший фестиваль ‒ “Земля Поетів”, який цьогоріч відбудеться 8-9 листопада. Коли задумувала новий формат книжкової події, мені передовсім йшлося про формування спільноти людей, яких об’єднує література. І нам вдалося зібрати найкращих українських авторів, видавців і читачів. За три дні фестиваль відвідало близько п’яти тисяч людей! На всіх понад 70-ти подіях були слухачі, на більшості - аншлаги. А це ще одне моє бажання ‒ щоб наші письменники відчували себе зірками у своїй країні», ‒ розповідає засновниця фестивалю BestsellerFest, поетка та видавчиня Мар’яна Савка.

Мав BestsellerFest і музичну складову: щовечора відбувалися концерти просто неба, хедлайнерами яких стали відомі українські гурти з вокалістами-письменниками: Ірена Карпа і гурт «Фактично Самі», Сергій Мартинюк та гурт «Фіолет». Виступили також Віктор Морозов, Руслан Горовий, Мар’яна Савка, Зіновій Карач тп Юрій Йосифович.

На BestsellerFest відбувався збір коштів для 12-ої Бригади Спецпризначення «Азов» НГУ. І хоча організатори спершу ставили за мету акумулювати 100 тис. грн, вдалося зібрати близько 700 тис. грн.

Фото BestsellerFest 2025