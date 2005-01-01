У Львові вшанували розстріляних 85 років тому членів ОУН

У Львові пам'ятну дошку розстріляним 85 років тому членам ОУН Василю Біласу та Дмитру Данилишину відкрили

У суботу, 23 грудня, у Львові відбулись заходи з вшанування пам’яті розстріляних членів ОУН. Розпочались заходи з відкриття та освячення пам’ятної дошки Василю Біласу та Дмитру Данилишину на стіні колишньої тюрми «Бригідки» на вул. Городоцькій, 20. Про це повідомила прес-служба ЛМР.

«Історія України – це історія величних, героїчних постатей, які об’єднувались і боролись заради того, щоб Україна була незалежною. Сьогодні світлий день, сьогодні багато людей, сьогодні життя бурлить, а колись тут творились страшні речі. Історія є складною, героїчною, але вона є у постатях величних людей», – сказав заступник міського голови Львова з питань розвитку Андрій Москаленко.

Пізніше відбулось покладання квітів та лампадок до могил Василя Біласа та Дмитра Данилишина на Меморіалі Українських Січових Стрільців (Янівське кладовище). Також відбулась панахида. Згодом поклали квіти та лампадки до пам’ятного хреста на Кортумовій горі (за Янівським цвинтарем) та провели молитву за 28-ма розстріляними членами Організації Українських Націоналістів.

«В цьому році виповнюється 85 років, як Василь Білас і Дмитро Данилишин були страчені в колишній тюрмі «бригідки». Ми подали ідею, були довгі переговори, і міська рада допомогла у встановленні таблиці, за що ми дякуємо», – зазначив провідник Львівської обласної організації українських націоналістів Олег Гринюк.

«Перше, незалежно від розвитку історії, ми мусимо надіятись на власні сили, тому що союзників у боротьбі за волю буде багато, але в цьому світі поважають сильних і тих, які одержимі спільною ідеєю. Друге, ці хлопці були схоплені в складних обставинах і ми маємо почерпнути розуміння того, що освіта, переконання, виховання – це річ, без якої ми не обійдемось. Третє, тільки якщо кожен з нас на своєму місці зробить усе, що від нього залежить, тільки тоді отримаємо суверенну, сильну, незалежну Україну. Тож до спільної, важкої, однак результативної роботи у пам'ять про героїв Василя Біласа і Дмитра Данилишина», – процитувалаголову ЛОДА Олега Синютку прес-служба ЛОДА.

Довідка: 23 грудня 1932 року у Бригідках було страчено двох бійців ОУН – Василя Біласа (21 рік) та Дмитра Данилишина (25 років).