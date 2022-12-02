Олександр Доронін (зліва) планує повернутися в Авдіївку і навесні знову садити город,

У львівській лікарні проходить лікування 70-річний чоловік з Авдіївки, який, аби викопати картоплю, голіруч виніс з городу 12 мін. 13 міна вибухнула і він залишився без ноги. У Національному реабілітаційному центрі «Незламні» Першого медоб’єднання Львова йому встановили протез і він навесні знову планує садити на своєму городі картоплю.

Олександр Доронін, повідомили в лікарні, півроку жив під щоденними обстрілами та ще й намагався вести звичний побут. Доглядав двох кішок та собаку, порався по господарству, обробляв город. У серпні вирішив викопати картоплю. І, аби це зробити, самотужки розчищував «всіяний» мінами город. Йому вдалося винести 12 боєприпасів, 13- й вибухнув.

Чоловікові встановили протез і він повертається до звичного життя

Чоловік знепритомнів. Коли отямився, правої ноги уже не було. Він на руках проповз 150 метрів до найближчого будинку. Скривавленого чоловіка помітили сусіди. Вони зупинили кровотечу і відвезли його до напівзруйнованої місцевої лікарні. Далі були кілька днів у медзакладах Покровська та Дніпра, а потім – евакуаційний потяг до Львова.

У реабілітаційному центрі Першого медоб’єднання Львова чоловік уже понад три місяці. За цей час хірургам вдалося загоїти ампутовану кінцівку та підготувати її до протезування. Паралельно з пацієнтом працювали фахівці з фізичної та психологічної реабілітації. Днями протезисти встановили йому протез. Вперше від 13 серпня Олександр Федорович пройшов кілька кроків без милиць.

Попереду в пацієнта ще тривала реабілітація. У Авдіївці нікого з рідних не залишилося, але Олександр Федорович мріє туди повернутися. Там на нього чекають його коти і пес. Та й город навесні треба посадити.