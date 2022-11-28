"Новою рукою" лікар уже пише смс в телефоні, бере горнятко з кавою чи дістає навушники

У Національному реабілітаційному центрі «Незламні» встановили біонічну руку бойовому медику. Він втратив праву руку на фронті і вже за тиждень повернеться на передову з біонічним протезом, повідомили у Першому ТМО м. Львова.

«У мене пів року не було кисті, а тепер вона в мене є. Це неможливо зрозуміти людині, в якої дві руки», – ділиться враженнями Дмитро.

Йому – 27 років, ортопед-травматолог. Він – грек за походженням, приїхав до Києва вчитися і тут залишився. У лютому, коли почалася війна, Дмитро працював у столичній лікарні. Тож спершу рятував поранених на Київщині, а після її звільнення поїхав на передову.

Майже дві сотні бійців: таку кількість наших захисників і захисниць медик з командою встиг евакуювати з поля бою до червня. Тоді ж і сам отримав поранення (деталей спецоперації, в якій брав участь, не розголошують). Про те, що у нього нема правої кисті, зрозумів у лікарні.

Змиритися з цим було вкрай важко, адже це означало, що він як ортопед-травматолог більше ніколи не візьме до рук скальпеля.

Аби врятувати м’язи передпліччя та довжину кінцівки, Дмитрові зробили п’ять операцій у трьох різних містах. За цей час він встиг одружитися і точно вирішив: щоб далі жити та захищати Батьківщину, йому потрібний найкращий протез. Саме по нього хлопець приїхав до Львова, у Національний реабілітаційний центр «Незламні».

Протезисти встановили медику біонічну кінцівку українського виробника Esper Bionics. Її для хлопця придбала ІТ- компанія Symphony Solutions.

Нині Дмитро проходить реабілітацію та вчиться жити з «новою рукою». Хлопець, кажуть у лікарні, дуже задоволений девайсом. З його допомогою він уже друкує смс в телефоні, бере горнятко з кавою чи дістає навушники. Більше того, щойно тимчасову конструкцію протеза замінять на постійну, а це буде за тиждень, він знову поїде на передову, боротися за життя наших захисників і захисниць. Хлопець переконаний: біонічна кінцівка допоможе повернутися до лікарської практики та врятувати ще не одну сотню життів.