Автомобілі порушників евакуйовують на арештмайданчик на вул. Конюшинній, щоб їх забрати треба сплатити штраф і роботу евакуатора

З четверга, 9 червня, у Львові діють нові тарифи з евакуації автомобілів порушників паркування на штрафмайданчики. Тепер мінімальна вартість евакуації складає 2234 грн.

Напередодні виконавчий комітет ЛМР переглянув тарифи у зв’язку зі стрімким подорожчанням пального, повідомили у прес-службі мерії.

«Попередній тариф у розмірі 720 грн був затверджений ще наприкінці 2013 року при вартості пального близько 10 грн за літр. Сьогодні пальне коштує в середньому 58 грн і послуги з евакуації є збитковими. Аби якісно обслуговувати рухомий склад евакуаторів та евакуйовувати транспортні засоби з місць, де вони суттєво перешкоджають дорожньому рухові, тариф необхідно було переглянути», – пояснив директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури ЛМР Олег Забарило.

За даними мерії, щодня в місті на штрафмайданчики евакуйовують понад 20 авто, які створюють суттєві перешкоди для руху транспорту.