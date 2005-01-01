У Львові з аукціону продали чотири комунальні приміщення за ₴1,5 млн

ЕкономікаЮлія Поліковська, 22 грудня3850

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У Львові у п’ятницю, 22 грудня, на аукціоні продали чотири об’єкти нерухомості комунальної власності, загальною площею 166 м2 за сукупною ціною 1,439 млн грн. Про це ZAXID.NET повідомили в управлінні комунальної власності Львівської міської ради.

Зокрема, продали мансардне приміщення на пл. Соборній, 17, площею 23 м2. В аукціоні зі стартовою ціною 218 тис. 688 грн змагалися двоє учасників, вони зробили 12 кроків. Врешті приміщення продали за ціною у понад два рази вищою від стартової, а саме за 460 тис. 688 грн, повідомила керівниця віділу реформування власності Наталія Рясна.

Приміщення на першому поверсі у будинку на вул. Городоцькій, 147, площею 105,8 м2, продали за 606 тис. 840 грн, у ході аукціону його вартість зросла на 55 тис. 200 грн.

Також продали приміщення на цокольному поверсі у будинку на вул. І. Грабовського, 6а, площею 25,4 м2, за 258 тис. 100 грн. Його вартість під час аукціону зросла на 23,5 тис. грн.

Приміщення на першому поверсі у будинку на вул. Медової Печери, 67, площею 11,8 м2, продали за 113 тис. 720 грн. Його вартість під час аукціон зросла на 10,4 тис. грн.

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